黄昱翰的人生路看似一帆风顺，但生活总是难以预料，他必须在人生的分岔路口作出抉择。

读博第二年时，黄昱翰为了打理海鲜生意而放弃深造，但选择继续兼顾科研，一边卖鱼一边做研究，每天起早贪黑工作长达15小时。

今年32岁的黄昱翰从小就对科学有兴趣，在理工学院主修生物科学后，在澳大利亚莫纳什大学深造一年，随后加入新加坡科技研究局，主要工作是研究人体免疫系统。他因表现优异而获得深造的机会，在南洋理工大学半工半读修读硕士学位，后又继续攻读博士。

黄昱翰的人生路看似一帆风顺，但生活总是难以预料，来到人生的分岔路口，他还是必须作出抉择。

2019年，由于来自渔村的太太想念家乡的海鲜，夫妻二人订购了一些来品尝，随后也把海鲜分享给亲朋好友，结果意外发现反应热烈。后来他便与太太创办了班台海鲜（Hanphy Seafood），在武吉班让巴刹售卖新鲜无药水的班台渔村海鲜。

几个月后，因为没办法兼顾工作、生意与学业，黄昱翰决定放弃修读博士学位，将更多时间投入海鲜事业，但同时也继续科研工作。他的父母极力反对，也有很多人质疑他的决定。

黄昱翰坦言，刚开始做生意时他们一窍不通，得从零开始慢慢摸索，每天投入至少10至12小时。

虽然生意现在已逐渐上轨道，但许多事还是需要黄昱翰亲力亲为。他每天凌晨3时取货到巴刹摆摊，忙到早上7时，稍作休息后就前往实验室，披上白色大褂开始工作，每天在鱼摊与研究所两头忙，工作时间长达15小时。

黄昱翰说：“跟太太一起经营自己的生意虽然很累，但是很有动力和满足感。既然这是我选择的路，再怎么辛苦我也不会后悔。”

虽然日忙夜忙，夫妻二人依然不忘回馈社会，日前开始每月为武吉班让区内的低收入家庭免费送鱼。

“各行各业都有自己的价值，我们希望可以尽自己所能帮助到更多的人。”