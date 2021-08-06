允许办婚礼禁请化妆师 业者新人措手不及

允许办婚礼却不能请化妆师！多名新娘化妆师与新人近日被告知，由于化妆期间不戴口罩，因此婚礼在内的化妆服务都得暂停，让业者和准新娘都措手不及。

自从我国从上个月22日起进入高警戒解封第二阶段后，许多不戴口罩的个人服务都得停止。根据卫生部早前的文告，除了美容外，就连替人化妆也不行。

化妆师薛淑珍接受《新明日报》访问时说，在准备进入高警戒解封第二阶段时，就致电企发局查询，被告知可以继续为新人化妆，但化妆完毕就得马上戴口罩，可不久后又被电邮通知，因为新娘化妆过程不戴口罩，所以不能进行。她之后向贸工部询问婚礼化妆事宜，再次被告知不能进行，可是其他化妆师却从当局收到另一组信息，如果是作为拍摄用途，就可以继续提供化妆服务。

3teemakeup的化妆师爱丽丝也有类似经验，就是一开始被告知可以服务，后来又被通知不行，她认为这方面的资讯需要更好地传达。

即将举行婚礼的黄太太（27岁）告诉《新明日报》，她对突如其来的宣布措手不及，因为从没想过会有允许结婚，但却不允许请专业化妆师的规定。

《新明日报》过后联系多个政府机构，花了一周的时间终于了解情况。社会及家庭发展部回复《新明���报》询问时说，需要摘下口罩的个人化服务，在这段期间都不被允许，这也包括为了婚礼、结婚宣誓仪式、拍摄婚纱照、拍全家福照等等的化妆服务，也都一概不行。

完整报道，请翻阅2021年8月6日的《新明日报》。