为咖啡粉起冲突 囚犯咬断囚友耳朵

56岁囚犯在牢里工作，负责把咖啡粉装入包装袋里，但他却把洒在桌上的咖啡粉扫到另一囚犯的桌上，导致对方得多做工，因此气得向他挥拳。两人一阵互殴后，被告竟大力咬断对方的左耳翼，造成对方的左耳有永久性缺口。

被告张财来（56岁）今早承认一项蓄意伤人罪，指他无意重伤他人但结果导致对方重伤，被判坐牢10个月。

案发时，受害人林立亚（53岁）和被告都在樟宜监狱内服刑。去年12月15日下午约3时10分，被告和受害人都在B3座五楼的某个工作室内包装咖啡粉。

当时，被告把洒在桌上的咖啡粉扫到受害人的桌上，导致他有更多的咖啡粉要装入包装袋内，两人因此发生口角。

被告叫受害人不要斤斤计较，两人越吵越凶，受害人气得向被告挥拳，被告接着反击，两人开始互殴。

打斗中，被告突然用力咬了受害人的左耳，结果把他左耳的一部分咬断。其他囚犯见状，立即通知监狱官，随之喝止继续打斗的两人，并叫来医护人员为受害人诊治。监狱官也在地上找到受害人左耳被咬掉的部分。

受害人事后被送往樟宜综合医院。根据医药报告指出，受害人的左眼两处淤青，左耳翼（pinna）被咬断，右手也有些淤青。报告也指出，咬掉的左耳翼已无法接回，将会是永久性的缺口。

由于被告也被打得脸上多处淤青，受害人也受到严厉警告。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年8月6日的《联合晚报》。