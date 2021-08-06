26岁青年遭截查弃车逃 警追逮揭涉毒

青年驾货车疑没系安全带，被交警截查，将车子停在路旁后，打开车门拔腿狂逃，从金光大厦跑到森林商业中心的停车场，警察尾随穷追，气氛紧张。

警员很快抓到青年，调查后发现原来青年还涉毒，当场将他逮捕。

事故发生在昨天下午3时左右，地点在密驼路一带。读者吴益发（49岁，保安）拨热线指看到警员在附近追捕一名男子，记者赶往现场了解情况。

记者抵达时，警方正在检查一辆停在金光大厦（Sunshine Plaza）前面的货车。一名身材瘦削，20多岁的青年正在接受警方问话，不久后被上铐。

警方受询时说，交警昨天下午3时16分在密驼路巡逻时，发现一名26岁的青年开货车没系安全带，交警于是要求对方将车停在路旁。怎知青年下车后，突然拔腿逃跑。

据读者吴益发形容，他当时看到两名警员向森林商业中心的停车场的方向拔腿追赶，相信青年从金光大厦一路跑到森林商业中心。青年虽然想趁交警不注意时逃跑，最后还是被警方逮到。

警方发言人说，青年除了触犯交通条例接受警方调查，也涉及毒品罪行。

出动警犬 调查3小时

警方出动警犬，调查三小时，青年垂头丧气被押回现场。

一名在金光大厦工作的女员工（30来岁）告诉记者，下午3时许时，发现警车和青年的货车停在路旁，但货车上没人。

据观察，警方抓到青年后，下午5时左右将他带回现场。

之后，警方要青年打开货车车门，然后出动警犬在车上搜查。

调查了超过三小时后，警方到傍晚6时45分左右才离开。

