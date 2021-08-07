订煮炒外卖 食客：排骨“附送”蟑螂 煮炒摊负责人喊冤

男经理订煮炒外卖，指煮炒摊不仅送错餐，他和友人还在吃剩的食物里惊见蟑螂，煮炒摊负责人喊冤，称有3头手把关，不可能出现蟑螂。

黄若华（28岁，数码营销经理）告诉《新明日报》，他前天（8月5日）晚上通过送餐平台，从勿洛一家咖啡店的煮炒摊订外卖，点了一份33元的咖喱鱼头。

岂料，送餐员送错餐，误送了一份排骨，黄若华联系送餐平台想退餐，但被告知不需要退，煮炒摊会补送正确的餐点。

黄若华表示，当时有六七块排骨，他和朋友吃到剩下最后两块时，突然看到一只约三公分大的蟑螂，吓得两人食欲全无。

“我起初用筷子夹起，还无法相信自己的眼睛，蟑螂一部分的腿脚已经不见了。当时刚巧咖喱鱼头送到，可是我们完全没胃口了。”

他马上联系了送餐平台，目前已获得退款，之后在网上贴文，但煮炒摊一直没有联系他道歉。

“我两个月以来多次光顾这间煮炒摊，挺喜欢他们的食物，没想到会吃到蟑螂，非常失望，以后不敢再光顾了。”

记者联系上煮炒摊负责人，他表示感到冤枉，因贴文没有电话号码，希望对方可以联系煮炒摊，让他们了解来龙去脉。

“我们厨房里有三位头手，分别负责预备食物、烹饪、以及把煮好的食物盖上。我问过厨师，三人期间都没有看到蟑螂，所以应该不是厨房出了问题。”

他也说，蟑螂从图片上看似很“新鲜”，若被高温煮过，应该会缩水、呈黑色，蟑螂的两根触角也不会如此完整。

“没人想发生这样的事，我们开业三年，一天平均卖出两三百份餐点，不曾出现过问题。我已提醒员工更加注意，昨晚亲自在厨房内督促，以后也会更小心。”

完整报道，请翻阅2021年8月7日的《新明日报》。