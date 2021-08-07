洋汉群聚天台开派对至凌晨 垃圾袋绑绳吊下楼

洋汉被指和室友聚集店屋天台开派对，狂欢结束后垃圾吊下楼，牛车水店家备受困扰，报警超过20次。

在牛车水若泉路（Jiak Chuan Rd）一带餐馆工作的敦（37岁）告诉《新明日报》记者，逾10多名洋人经常在附近的店屋天台开派对。

附近店家报警逾20次

敦说：“他们应该是租客，几乎每周开一次派对，从晚上10时开始，不但大声播放音乐，还会跳舞，一直到凌晨1时至2时才结束，令我们备受困扰。”

敦透露，上个月18日晚上，这群人和往常一样大声喧闹，不久后就传出一声巨响，他抬头一看，竟见一名洋汉把一包垃圾袋直接从天台扔下楼。

“没想到的是，这人几分钟后又用绳子绑住垃圾袋，然后慢慢吊下楼，我立即用手机拍下。”

他说，这两年来，前后已报警了20次，但这批人在警察前来劝告一番后，照样继续开派对。

“我和经理及同事曾上楼找他们请他们降低声量，怎料他们称这里是他们的地方，他们有权利做想做的事情。”

记者辗转找到涉事的洋汉（30岁），他不愿透露姓名，虽然承认用绳子将垃圾袋吊下楼，但否认高楼抛物。他解释，会这么做也是因为单位内没设垃圾槽，要处理十分不便，所以才会用绳子把垃圾吊下楼。

完整报道，请翻阅2021年8月7日的《新明日报》。