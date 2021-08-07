邻居呼唤无人应门急报警 麻坡独居狮城老妇 染疫居家隔离逝世

八旬狮城老妇在柔佛麻坡独居，日前她患冠病在家中隔离，好心邻居昨早屋外呼唤她名字但未获回应，于是赶紧拨电给当局求助，当地消防员撬门而入，发现她已不幸病逝。

死者是80岁的陈亚丝（译音，Tan Ah Csee），她生前住在马来西亚麻坡的罗弄瑟甘（Lorong Serkam）一带。

据马国媒体了解，死者27年前就搬迁到麻坡，在当地租下一间屋子独居至今。

柔佛消防局昨天发文告表示，当局是昨天（8月6日）上午10时46分接获死者的邻居通报，过后抵达现场证实确诊冠病并正在家里隔离的陈亚丝，已经在家中逝世。

文告指出，昨天一早死者邻居在屋外呼唤陈亚丝，可是屋内却没有人回应，邻居担心陈亚丝出���，但又因对方目前正在隔离，也不敢擅自进入屋内查看，遂决定报警。

当局接到邻居的投报后，于是派出14名消防员赶到现场，在五分钟内利用撬棍将门锁撬开。

根据现场的照片显示，所有到场的消防员都身穿防护服严阵以待，过后有医护人员先入屋检查，证实死者已在家中去世。

该名死者日前已经被卫生部确诊冠病，正在住家进行隔离，过后这起案件转交给当地警方，作进一步的调查。

魏宗贤：听到噩耗很难过

马国媒体联系当地行动党文打烟支部主席魏宗贤，他受访指自己上个月与死者有过一面之缘。“当时安娣拿着自己的新加坡护照，称她来自新加坡，但从1994年就在麻坡居住，而她的新加坡护照，早已逾期多时。”

魏宗贤说，昨日突然听到死者的噩耗，十分诧异，也很难过。他之前还答应死者，会在这个月再送她一些干粮与食物，没想如今她已过世了。

完整报道，请翻阅2021年8月7日《联合晚报》。