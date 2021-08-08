宗教集会获准恢复不戴口罩现场演出 但表演者人数受限并须接受快检

根据文化、社区及青年部颁布的更新版宗教团体防疫指导原则，从8月10日起，参与大型宗教集会或仪式的人数限制将增至500名已接种疫苗者，19日起将进一步提高至1000名已接种者。12岁及以下的孩童获准参与已接种群体的集会和仪式，但限制在总人数的20％以内。

宗教集会和仪式上不戴口罩的现场表演，如歌唱和吹奏管乐器将获准恢复，但表演者人数将受限，事前也须接受经认证的抗原快速检测。

继政府抗疫跨部门工作小组前天（8月6日）宣布放宽宗教集会和仪式等大型活动的人数限制后，文化、社区及青年部昨天颁布更新版的宗教团体防疫指导原则。

从8月10日起，参与大型宗教集会或仪式的人数限制将增至500名已接种疫苗者。到8月19日，人数限制将进一步提高至1000名已接种者。如果出席者中有尚未接种的人，限制则继续保持为最多50人。任何以小组形式进行的活动，也将允许最多五人一组。

12岁及以下孩童获准参与已接种群体的集会和仪式，但限制在总人数的20％以内。五人小组中若有超过一名孩童，须来自同一���庭。

台前幕后最多限30人 受检后10人可摘口罩演出

指导原则也规定，负责组织宗教集会者，包括台上和幕后的工作人员，最多为30人。当中，在接受经认证的抗原快速检测后，最多允许10人同时摘下口罩歌唱或吹奏管乐器。

表演者之间应保持至少三米的距离，只有表演时才能摘下口罩，所有表演者和参与集会者都必须完成接种。

超过50人的宗教集会或仪式，主办方须将信徒分区，每区最多50人。各区信徒不能交流或跨界，各区之间须有至少1.8米高的阻隔，或通过围栏隔出至少三米的安全距离。

宗教团体须确保各区的信徒分开进入或离开现场，避免他们交流。集会或仪式的时间应尽量缩短，并在结束后打开门窗让空气流通。

参与的信徒必须全程戴口罩，不能歌唱，也不能分享书籍或跪毯等用品。

文化、社区及青年部表示，宗教场所可以继续举行结婚宣誓仪式，人数限制与上述相同。新人须算在其中，但不包括证婚人以及其他工作人员。如果宾客超过50人也必须分区，各区之间不能交流或跨界。

在宗教场所举办的结婚宣誓仪式不能提供食品和饮料，也不能进行与宗教仪式无关的庆祝活动，包括歌唱或吹奏乐器的表演。

和丧礼有关的活动可有除了吹奏管乐器以外的其他乐器表演，参与表演的人数应尽量减少，也不允许进行歌唱或舞蹈表演。

从8月10日起，到宗教场所内骨灰安置处的人数限制将从两人一组提高至五人一组，但各组之间不能交流。

有意举办集会的宗教团体须到宗教团体危机预备计划（Crisis Preparedness for Religious Organisations，简称CPRO）网站登记，表明已熟悉最新规定。在解封第三阶段时尚未提交安全管理计划的宗教团体，也必须在开展活动的两天前向当局提交相关计划书。