合力追踪应用不再显示可能接触确诊者 有风险将获短信或电话通知

合力追踪手机应用不再让用户查看是否曾与冠病确诊病患同时到访同一场所，以避免造成混淆，也防止商家用此功能拒绝访客入场。

根据合力追踪网站前天（8月6日）更新的网页内容，由于我国正逐步过渡到与冠病共存的新常态，将按接种疫苗的不同情况实行相应的防疫措施，为避免造成公众的混淆，也防止商家因误以为访客染病风险高而拒绝让其入场，当局决定取消应用中可查看是否可能接触冠病病患的功能。

合力追踪应用中的“可能接触”（Possible Exposure）功能于去年7月推出，根据用户过去14天的SafeEntry出入登记资料，通知用户曾在同个时间与冠病病患到过同个地点。

由于染病风险低，收到“可能接触”通知的人无须隔离或接受电话监测，只要在14天内留意自己的健康状况。

为应对近期本土病例上升，卫生部上个月中推出两种健康风险短信通知，综合运用合力追踪、SafeEntry，以及其他相关数据，对具有不同染病风险的人采取不同的防疫措施。

其中，“健康风险警告”（Health Risk Warning）是发给较有可能染病的人。这些人曾密切接触或长时间接近冠病病患，因此必须接受一系列检测与自我隔离。

“健康风险警戒”（Health Risk Alert）则与“可能接触”的功能类似。收到这类短信通知者，也包括过去14天内曾同时与冠病病患到过同个地点的人。

因此当局表示，有了新的健康风险通知，就不必在合力追踪应用中继续显示“可能接触”的信息。卫生部将发送短信或打电话通知相关者。