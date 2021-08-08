后天起恢复堂食 食阁调动更多人手落实人数限制

职总富食客和Kopitiam发言人回复询问时说，他们会在所有冷气食阁的用餐区设置出入口，确认顾客的疫苗接种情况。肥雄餐饮集团集团营运主管白振丰受访时则说，食阁在人潮管制方面需要较多员工，尤其是在用餐时间。

下周二（8月10日）起恢复堂食后，除了小贩中心和咖啡店，包括食阁在内的其他餐饮场所都可让已接种疫苗者最多五人同桌用餐。不过，由于食阁人流量较餐馆大，业者必须制定更周全的安全管理措施，比如该如何区分打包和堂食的顾客。

职总富食客（NTUC Foodfare）和Kopitiam发言人回复《联合早报》询问时说，他们会在所有冷气食阁的用餐区设置出入口，以便工作人员凭合力追踪应用上的资料，或是其他文件来确认顾客的疫苗接种情况。

“这个用餐区会与摊位隔开来，好让那些未完成疫苗接种的顾客可以继��打包食物。”

肥雄餐饮集团旗下的餐饮品牌包括食阁Malaysia Boleh！和Malaysia Chiak！，集团营运主管白振丰昨天受访时说，比起餐馆，食阁在人潮管制方面需要较多员工，尤其是在用餐时间。

“我们预见员工将需要多一点时间来确认顾客是否注射了疫苗，因为不是所有人都能出示合力追踪应用来证明。”

食客人数少只能单点 限制对煮炒摊营收冲击大

堂食禁令后天（10日）解除，到时堂食限制将视餐饮场所的类型分为两类。由于小贩中心和咖啡店的环境较通风，所以食客无论是否已注射疫苗，都可两人同桌用餐。食阁和餐馆等其他餐饮场所则可以五人一桌，但只能接待已完成疫苗接种的顾客。

家人朋友相约外出吃煮炒，人多点的菜肴自然也多，经营煮炒摊的业者因此认为人数限制对他们的冲击较大。

在咖啡店和小贩中心各有一个煮炒摊位的陈凯文认为，“煮炒就是要人多一起分享食物才有气氛。一家四五口一起出外用餐，不能坐在一起就很难点煮炒。”

他解释，同样是100名顾客，20组五人一桌和50组两人一桌的消费额会差很多。人少的话顾客倾向于点炒饭和河粉这类单份的食物，一份五六元，人多才会叫一桌菜，每人花个二三十元。

本地连锁咖啡店业者长城集团租出的摊位中有10多个做的是煮炒生意。集团总经理苏坤义建议，当局可以考虑让煮炒摊贩把档口前的几张桌子围起来，允许他们每桌接待五人，由点菜员负责确认顾客是不是已经接种了疫苗。

公众廖梅每（50岁，采购员）很期待能跟几名同事一起外出用餐聚一聚，不过因为有些同事只打了一剂疫苗，所以得等到这个月底之后才能聚餐。

她告诉记者，之前重新允许五人堂食时同事们都请了假要一起出门吃饭，结果还没来得及吃就又禁止堂食了。大家最近都在家办公，已经好久没见面了。