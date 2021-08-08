独居麻坡狮城老妇染冠病在家病逝 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘芸如 发布 / 2021年8月8日 5:00 AM 马来西亚民主行动党文打烟支部主席魏宗贤一个月前与死者有过一面之缘，当时老妇还拿出逾期多时的新加坡护照，称想回家看看。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 在马来西亚柔佛独居的80岁狮城老妇陈亚丝日前患冠病在家中隔离，邻居在屋外叫她却未获回应，消防员撬门而入时发现她已不幸病逝。逝世的老妇是陈亚丝（译音，Tan Ah Csee），她于27年前搬迁到麻坡，在罗弄瑟甘（Lorong Serkam）一带租下一间屋子独居至今。柔佛消防局前天在文告中提到，本月6日上午10时46分接获死者的邻居通报，过后消防员和医护人员抵达现场时证实，确诊冠病并正在隔离的陈亚丝已经在家中逝世。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内��？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 中元节大型祭拜活动受限 烧腊商生意减少三四成 完成56善举送给国家当生日礼物