独居麻坡狮城老妇染冠病在家病逝

在马来西亚柔佛独居的80岁狮城老妇陈亚丝日前患冠病在家中隔离，邻居在屋外叫她却未获回应，消防员撬门而入时发现她已不幸病逝。

逝世的老妇是陈亚丝（译音，Tan Ah Csee），她于27年前搬迁到麻坡，在罗弄瑟甘（Lorong Serkam）一带租下一间屋子独居至今。

柔佛消防局前天在文告中提到，本月6日上午10时46分接获死者的邻居通报，过后消防员和医护人员抵达现场时证实，确诊冠病并正在隔离的陈亚丝已经在家中逝世。