斜阳大道邻委会 给德士私召车司机与送餐员送上国庆礼包

为鼓励与支持德士司机、私召车司机和送餐员，金文泰斜阳大道（Sunset Way）邻里委员会趁着国庆日前的周末，向他们派发700个总值超过3万元的国庆打气礼包。

派发活动前天在阿尔柏王园地铁站旁的Link@896商场展开，将于今天结束。礼包内的物品包括超市购物券、口罩、搓手液、米，以及一袋美禄。