斜阳大道邻委会 给德士私召车司机与送餐员送上国庆礼包

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来自 / 联合早报

文 /
梁伟康

发布 / 2021年8月8日 5:00 AM

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖（右二）、白沙—榜鹅集选区议员杨涴淩（左二）与这次活动的主要发起人邱添福（左一）为德士司机、私召车司机和送餐员派发国庆打气礼包。（严宣融摄）
国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖（右二）、白沙—榜鹅集选区议员杨涴淩（左二）与这次活动的主要发起人邱添福（左一）为德士司机、私召车司机和送餐员派发国庆打气礼包。（严宣融摄）

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为鼓励与支持德士司机、私召车司机和送餐员，金文泰斜阳大道（Sunset Way）邻里委员会趁着国庆日前的周末，向他们派发700个总值超过3万元的国庆打气礼包。

派发活动前天在阿尔柏王园地铁站旁的Link@896商场展开，将于今天结束。礼包内的物品包括超市购物券、口罩、搓手液、米，以及一袋美禄。

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