斜阳大道邻委会 给德士私召车司机与送餐员送上国庆礼包 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年8月8日 5:00 AM 国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖（右二）、白沙—榜鹅集选区议员杨涴淩（左二）与这次活动的主要发起人邱添福（左一）为德士司机、私召车司机和送餐员派发国庆打气礼包。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 为鼓励与支持德士司机、私召车司机和送餐员，金文泰斜阳大道（Sunset Way）邻里委员会趁着国庆日前的周末，向他们派发700个总值超过3万元的国庆打气礼包。派发活动前天在阿尔柏王园地铁站旁的Link@896商场展开，将于今天结束。礼包内的物品包括超市购物券、口罩、搓手液、米，以及一袋美禄。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国庆日 沈颖 国庆礼包 邻里委员会 私召车司机 德士司机 全国德士师傅协会 中元节大型祭拜活动受限 烧腊商生意减少三四成 完成56善举送给国家当生日礼物