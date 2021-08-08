前记者为健康毅然减重 功成身“瘦”后激励亲友也行动

前记者被疫情推了一把，破釜沉舟利用间歇性断食法，成功甩掉近14公斤赘肉，还带动身边亲友加入减肥行列。

2009年5月，前《联合早报》记者卢丽珊告别10年记者生涯后，到俄罗斯住了八年，2017年移居台北，从事琥珀珠宝业至今。

多年来，身高163公分的丽珊（51岁）体重维持在55公斤左右。到了2017年间，她发现体重开始增加，但因为其高度的体重上限是65公斤，也就没太在意，毫无减重的迫切感。