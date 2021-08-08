前记者为健康毅然减重 功成身“瘦”后激励亲友也行动 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月8日 5:00 AM 卢丽珊通过减醣和间歇性断食，在11个月内共减了13.4公斤。图为她瘦身前后的照片对比。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 前记者被疫情推了一把，破釜沉舟利用间歇性断食法，成功甩掉近14公斤赘肉，还带动身边亲友加入减肥行列。2009年5月，前《联合早报》记者卢丽珊告别10年记者生涯后，到俄罗斯住了八年，2017年移居台北，从事琥珀珠宝业至今。多年来，身高163公分的丽珊（51岁）体重维持在55公斤左右。到了2017年间，她发现体重开始增加，但因为其高度的体重上限是65公斤，也就没太在意，毫无减重的迫切感。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 记者 减重 蛋白质 健康饮食 中元节大型祭拜活动受限 烧腊商生意减少三四成 完成56善举送给国家当生日礼物