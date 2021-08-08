今年七月歌台“冰封” 艺人纷叹比去年惨

去年（2020年）疫情下的七月歌台是“寒冬”，今年（2021年）的七月歌台几乎“冰封”，不仅中元会歌台的台数大减，蹭热度的直播带货节目也少了许多，今天（8月8日）起跑的七月歌台直播仅有四五十场，比起去年锐减一半。

今天踏入农历七月初一，往年全岛庙宇、邻里、社团、商场或企业会成立的中元会，在这期间纷纷举行祭拜祈福活动、喊标宴筹款，也办歌台和街戏“娱人娱鬼”、捐助慈善，呈现一道新加坡独特的风景线。

不过自去年初疫情开始后，以往七月全岛约2000场喊标宴、500场大小实体歌台全归零，尔后歌台走入社交媒体，以直播方式谋存，因此去年七月兴起的歌台直播，也吸引不少商家赞助，让艺人在直播时带货。

《联合晚报》去年报道，疫情下2020年七月歌台仍有近百场，不少歌台圈人以为只要熬过去年“寒冬”，就有机会恢复常态，岂料冠病疫情肆虐至今，导致今年七月歌台行情更惨淡。

据《联合晚报》统计，目前七月歌台敲定的直播场次，歌台领头羊丽星娱乐制作贡献16场，其他台主则仍还在洽谈中。而芽笼士乃民众俱乐部为支持歌台艺人，并鼓励公众在家防疫，也在这期间策划14场歌台直播。加上一些零星的台数，初步估计这次七月歌台有逾40场，比起去年的近百场，锐减逾一半。

丽星娱乐制作总监陈志伟受访说，他接获的16场直播歌台，只有三四成的歌台是由中元会出钱，其他都是机构和商家赞助。

星马艺人歌台中元会会长许桂荧则说，今年比去年更不乐观，因这已是第二年不能办宴会和没法筹款，很多中元会都入不敷出，也就更不可能赞助歌台。

不少受访艺人也跟记者大吐苦水，纷纷说：“今年更惨！”，因除了中元歌台大减���连直播带货的邀约也少了，很多商家去年蹭了歌台直播的热度后，如今大多有了自己的直播平台在网络带货。

台主：待防疫措施放宽

七月几乎过一半 不考虑办路边歌台

当局陆续放宽宗教集会和仪式等大型活动的人数限制，但受访台主认为，等防疫措施放宽后，农历七月也几乎过了一半，因此盼望七月办路边歌台并不实际。

当局日前宣布放宽防疫措施，包括从8月10日起，参与大型宗教集会或仪式的人数限制将增至500名已接种疫苗者。到8月19日，人数限制将进一步提高至1000名已接种者。如果出席者中有尚未接种的人，人数限制则继续保持为最多50人。

而歌台向来被视为属于中元节活动的一部分，因此一些中元会和歌台艺人也对复办路边歌台抱有希望。

陈志伟透露，这两天的确有不少人来问他是否有机会复办路边歌台。他认为如今防疫措施进一步放宽后，复办实体歌台是指日可待，但到时农历七月都几乎过了一半，时间仓促，加上到时也可能有很多条规要遵守，所以暂不考虑。

他表示，自己反而更期待九皇爷诞庆典的歌台能不受限制举办，到时就能恢复往昔热闹。

完整报道，请翻阅2021年8月8日《联合晚报》。

