未借到万六元先破财万八元 工程师报警揭借贷公司恶行

父亲手头紧不好意思跟儿女开口，于是想找合法借贷公司借1万6000元，不料对方却称须先付还管理费、放贷费、税款等，两天内要他分先后七次转账给对方。父亲信以为真，结果分文未借，就先支付了1万8200元“手续费”。

儿子得知后要父亲报警揭发对方行径，同时在网上贴文叙述过程，借此警惕其他人。

不愿具名的儿子受访说，当工程师的父亲，早前曾收到一个自称合法借贷公司发出的短信，他当时正好需要用到钱，于是在本月初联系对方，打算借1万6000元应急。

儿子说，对方声称会先收取管理费、放贷费和税款等，才能完成借贷，父亲信以为真，在三小时内五次转账给对方，共1万4000元。

“对方过后又要父亲付一笔钱避免银行抽税，父亲还特意向朋友借钱，隔天再转账4200元转给对方，岂料对方却不肯善罢干休持续讨钱，父亲被搞得压力很大。”

儿子说，父亲钱没借到，就先赔上1万8200元，这其中1万元还是父亲向他借的，另外的8200元则是父亲的积蓄，还有向朋友借来的。

“父亲起初是因为不好意思向孩子开口，才会私底下找借贷公司，没想到他最后还是被逼到向我开口借钱，更称是作为投资用途。我当时就觉得很奇怪，但由于忙着工作而没有多问，直到隔天追问父亲时为时已晚。”

在儿子的坚持下，父亲最后报警处理。警方受询时证实接获通报，案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2021年8月8日的《联合晚报》。

