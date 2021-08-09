视回馈国家为己任 佘林发三度获表彰

荣获国庆奖章受封名单榜首的佘林发说，获得尼拉乌达玛勋章（荣誉）是他的荣幸，“我和我家人都从新加坡的成功中受益，我一直都觉得帮忙把国家建设得更好来回馈新加坡是我的责任，不仅是为了今时今日，也是为了子孙后代。”

今年排在国庆奖章受封名单榜首的资深银行家佘林发（74岁），三次获国家表彰时的职务，一次比一次更多，这也反映出他多年来鞠躬尽瘁为国服务。

佘林发1999年获颁公共服务星章时，他是新加坡金融管理局金融业顾问理事会商业银行附属委员会主席；到了2012年获颁殊功勋章时，他的职衔增加到三个，分别是星展银行、新科工程以及新保集团的主席。

到了今年获颁尼拉乌达玛勋章（荣誉），佘林发除了是星展银行主席，还有另外四个职务：拉萨尔艺术学院董事会主席、全国工资理事会主席、新加坡航空公司集团主席，以及总统顾问理事会理事。

尼拉乌达玛勋章是我国颁授给文职人员的勋章当中，排在第二位的荣誉，它和更高一级的淡马锡勋章（Order of Temasek）一样分三个等级。佘林发获颁的“荣誉”勋章相当于过去的尼拉乌达玛二级勋章。这个勋章上一次颁授是在2008年，受封者为公共服务委员会前主席周元管医生。

佘林发通过电邮回答记者提问时说，获得尼拉乌达玛勋章（荣誉）是他的荣幸，而能��为他领导的各个机构贡献经验和知识，协助对方更上一层楼并完成使命，这是驱动他继续为国服务的动力。

他说：“我和我家人都从新加坡的成功中受益，我一直都觉得帮忙把国家建设得更好来回馈新加坡是我的责任，也是我的荣幸。这不仅是为了今时今日，也是为了子孙后代。”

佘林发受访时指出，随着新加坡演进成以服务业为主的经济体，艺术领域对国家能否取得成功至关重要。“我相信拉萨尔艺术学院是一个可以培养创造力的机构。学院取得颁授学位的资格是个重要里程碑，看到他们取得这项成就，让我有成就感。”

疫情期间提供关键指引

协助保企业保饭碗

我国政府在授勋颂词中指出，佘林发2009年至2021年出任新保集团主席，集团在他任内大规模发展医疗机构，建立起医疗学术中心以及区域医疗系统，为新加坡人提供负担得起而且方便的优质医疗服务。

此外，佘林发2015年起出任全国工资理事会主席，除了大力推动以生产力提升工资、灵活工资结构以及改善低收入员工的待遇之外，也在冠病疫情期间为雇主提供迅速而且关键的指引，帮助他们保企业和保饭碗。