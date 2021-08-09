2021年国庆奖章名单
尼拉乌达玛勋章（荣誉）
Order of Nila Utama（With Distinction）
佘林发 星展银行集团主席、拉萨尔艺术学院董事会主席、全国工资理事会主席、新加坡航空公司集团主席、总统顾问理事会理事
殊功勋章 DSO
（Distinguished Service Order）
林双河 国家公园局主席
马格纳斯（Richard Magnus）
公共交通理事会主席
功绩奖章 MSM
（Meritorious Service Medal）
善达巴斯卡（Santha Bhaskar） 巴斯卡艺术学院艺术总监
功绩奖章（军事）MSM （Military）
王赐吉中将 三军总长
公共服务星章（勋条）BBM（L）
Zulkefle Bin Abdul Rahman
甘榜菜市民众俱乐部马来活动执委会主席
梁世强 正华民众俱乐部管委会赞助人
罗海挥 牛车水—金声公民咨询委员会主席
符阳强 金文泰C2E主席
吴炳忠 达曼裕廊公民咨询委员会名誉主席
吴木兴博士 盛港东公民咨询委员会赞助人
王尤娇 哥本巴鲁民众俱乐部乐龄执委会主席
Sarjit Singh s/o Sarmukh Singh 中区社理会理事
朱德明 前西北社理会理事
裴恪然（George Leonard Baker Jr.）
新加坡政府投资公司国际顾问 Eduardo Alberto Henkel Perez-Castro
驻墨西哥城荣誉领事
方爱莲 终身健保理事会主席
严世良博士 戒毒所检讨委员会委员
何乃殷教授 新加坡儿童会副主席
公共服务星章（勋条）（追封）BBM（L）
Winston Merchor 前驻利马荣誉总领事
公共服务星章—新加坡卓越之友奖
BBM-DFS
马丁·L·莱伯维茨博士
新加坡政府投资公司荣休顾问
Terrance K. Salman
驻温哥华名誉总领事
Ajay Banga 万事达卡执行主席
Olumuyiwa Benard Aliu博士
国际民航组织亲善大使、理事会前主席
Jean Lemierre
法国巴黎银行董事会主席、
新加坡金融管理局国际顾问
公共服务星章 BBM
吴荣和 加基武吉公民咨询委员会副主席
陈招益 宏茂桥—后港公民咨询委员会助理财政
张建安 静山—实里达公民咨询委员会赞助人
卢伟贤 德义公民咨询委员会秘书
陈纪锟 碧山民众俱乐部乐龄执委会主席
苏美凤 凤山民众俱乐部妇女执委会副主席
陈言森医生 黄埔公民咨询委员副主席
陈丽玉 金文泰公民咨询委员副主席
蒋雅珠 裕泉公民咨询委员会秘书
李光庭 裕泉民众俱乐部管委会赞助人
梁越兴 油池公民咨询委员会主席
李佳俰 义顺南公民咨询委员会主席
李金龙 白沙东民众俱乐部管委会主席
Sally Ng Hillview@Elias居委会副主席
王国伟 意德坊民众俱乐部管委会主席
卢麒民 三巴旺中公民咨询委员会副主席
傅敬丰 兀兰公民咨询委员会副主席
陈嘉庚医生 盛港西公民咨询委员会主席
G Segar 淡滨尼中公民咨询委员会副主席
许建发 女皇镇公民咨询委员会副主席
洪我和 丹戎巴葛—中峇鲁公民咨询委员会副主席
林永车 南洋民众俱乐部管委会主席
Suhadi Bin Sarmadi
武吉巴督公民咨询委员会副主席
Haja Nizamudeen
榜鹅西公民咨询委员会副主席
林雍杰博士 红山民众俱乐部管委会主席
孙家成 杨厝港C2E主席
谭明耀 东北社理会理事