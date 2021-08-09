男子涉夜闯两洋房 偷1890元现金

男子涉嫌凌晨连闯两个洋房偷窃，偷走总值至少1890元现金，15分钟内被警方捕，今早（8月9日）被控。

警方昨午发布文告指出，昨日凌晨1时45分左右，警方接获一起发生在如切一带加美路的窃案。勿洛警署警员在短短15分钟内，逮捕了这名涉嫌破门行窃的57岁男子，从他手中收回共计1890元的现金和其他财物。初步调查显示，他与附近另一起破门行窃案件有关。

记者昨晚走访现场，被盗窃的是一座洋房，据了解，男屋主一家五口刚搬来才两年。不愿透露姓名的男屋主受访表示，昨日凌晨时分全家人都在熟睡，嫌犯爬上洋房的三楼，试图打开房间门。

“太太听到一些杂声，还以为是我，就喊了一声。”

他说，相信这一声吓跑了嫌犯，等他们前去查看时，才发现家中失窃，于是报警。

“嫌犯没有逃走，反而了去了附近另一间洋房偷窃，警方在隔壁一条路上逮捕他。”

男屋主表示，如今将每天检查并关闭好门窗，也将在家中安装保全系统。

嫌犯加扎利今早被控上法庭，控状显示，他于昨日凌晨1时零5分，强行打开滑动门进入屋内行窃，偷走一个名牌手提包、宝马汽车钥匙、身份证、信用卡和现金15元。

另外，加扎利被指在2007年3月1日因夜间破门行窃和破门行窃重犯被判预防性监禁（Preventive Detention）10年。但刑期还未满，他又再一次犯下类似案件。他的案件将于8月16日过堂，目前还押樟宜医疗中心接受精神评估。

完整报道，请翻阅2021年8月9日的《新明日报》。