老板告侄与员工 六大指控被驳回

因父母遗产与大哥和侄儿侄女闹僵，零食批发公司老板事后辞退大哥，被指逼走侄儿侄女。一对侄儿侄女因此另起炉灶开公司，多名员工也选择跳槽。零食批发公司老板入禀法院，对侄儿侄女和员工提出六大指控，但遭法官驳回。

起诉人是Swee Hock零食批发公司老板林恩传，答辩人则是其侄儿林智冠、侄女林丽萍、前员工梁文德和AQ World公司(简称“AQ”）。

根据国家法院判词，起诉人在1983年白手起家，大哥和二哥被雇用为员工，侄儿和侄女后来相继加入，公司规模从原本的杂货店发展成批发公司。其中，侄儿和侄女分别工作长达22年和12年。

2016年7月7日，起诉人和大哥因父母的遗产而关系闹僵，两名答辩人因是大哥的孩子而受到影响。

起诉人以资金不足为由锐减侄儿过半的薪水，同年底更直接开除大哥，并让身为业务经理的侄儿只管行政事宜，更指示侄儿交出仓库和车钥匙，气得侄儿离开公司，并于隔年4月创立AQ，同样提供食品供应。

起诉人后来也以业绩不达标为由逼走侄女，她于是转到AQ当董事，而梁文德和另五名员工也相继跳槽。

起诉人得知后，入禀法庭提告三名答辩人和公司，指他们违反雇佣合约、雇员忠诚义务、保密义务、作出虚假陈述恶意造谣、非法干涉公司贸易和合谋拉拢员工跳槽，申请禁止令，包括禁止答辩人继续批发经营生意一年，以及不准使用起诉人公司的机密资料。

法官指出，三名答辩人是在离开起诉人的公司后，才在新公司发展，也没有足够证据显示他们使用起诉人公司的机密资料、恶意造谣或误导顾客，因此驳回起诉人的申请。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年8月9日的《联合晚报》。