妻当年战胜乳癌骨癌前天中风逝 夫亲撰讣告分享抗病故事

83岁妇女接连战胜乳癌和骨癌，一生仍坚强乐观、不愿向病痛低头，日前不幸中风逝世。

丈夫黄明兴（91岁）今早（8月9日）在灵堂受访时说，妻子龙爱娇（83岁）于前天晚上逝世。为此，他撰写下讣告，分享爱妻坚强面对病魔的故事。

他透露，妻子于1976年被诊断出乳癌早期，当时动手术切掉半边左边乳房，也进行了电疗。岂料，十年后，妻子又因锁骨异常肿大去看医生，发现患上末期骨癌，动手术去除肿瘤后，还是幸运地康复了。

黄明兴表示，妻子一向来容易生病，肺部经常受感染，更在七年前因心肌梗塞，动了搭桥手术。

“今年1月心脏问题恶化，5月份也因肺部问题紧急入院，在接连的病痛打击下，太太依然很坚强面对。今年6月一天傍晚，我照常泡咖啡给她喝时，发现她嘴巴张不开，也讲不出话，送院后发现是中风，右半边身体无法动弹。”

之后，龙爱娇不断进出医院，后来肺部严重感染，医生让家属做好心理准备。

“我每天去医院探望，她不久后陷入昏迷状态，日前逝世。我朝夕陪伴的爱人去世了，让我很难受和孤独，我很敬佩她乐观的生活态度，也非常想念她。”

女儿黄盈盈（44岁，顾问）也表示，母亲一路熬过来，但还是积极面对生活，笑称自己是“打不死的蟑螂”，她对孩子们和亲友无私付出和照顾，都会让大家非常缅怀。

完整报道，请翻阅2021年8月9日的《新明日报》。