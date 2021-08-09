五少年偷鞋取乐 兄带着登门道歉

从邻居家门前取走“一双半”鞋子后丢掉，五名少年丢鞋取乐的行径被电眼拍下，过后还在网上疯传。其中两名少年的哥哥看到视频，隔天带着五名少年上门赔罪的，居民严厉提醒他们不要再犯。

这起事件发生在上周六（7月31日）凌晨3时42分左右，地点是淡滨尼9道第499C座组屋。

根据网上视频，五名少年事发时一前一后跑过组屋走廊，他们经过一间单位时，其中三人迅速俯身，各自拿走居民放在屋外的一只鞋子，接着拔腿就跑。

这段视频事后在网上疯传，引起网民的热议，淡滨尼集选区议员马炎庆也留言谴责这样的行为“不好笑”。

鞋子被偷的住户法米（47岁，助理送货司机）受访时表示，他当天早上出门上班时，发现一双凉鞋和一只拖鞋不翼而飞，查看电眼才知被五名少年拿走。他气忿地说：“这七个月来，我家放在门外的鞋子消失了至少10次，孩子的两件外套也不翼而飞。”

育有四个孩子的他表示，好几次孩子的校鞋被拿走，导致孩子无法上学或被迫穿拖鞋去学校。

他之前曾在楼下电梯处和垃圾槽等地找回几只被偷走的鞋子，因此怀疑几名半夜在楼下溜达的少年是罪魁祸首。为了收集证据，他于是在家门外安装电眼，并在拍到五名少年的同天下午报警，而且把视频放上互联网。

法米说，他原本只希望类似事情别再发生，没想到隔天（8月1日）却有了出人意表的进展。

其中两名恶搞少年的哥哥，当天把五名少年全都带上门，一行人道歉之余也承诺不会再犯，恳请他从网上撤下视频。两名哥哥也说，这群少年是因为一时无聊，突发奇想恶作剧，被拿走的鞋子也已无从找回。

“如果他们早点上门道歉，我会给机会，但我已经报警了，目前交给警方处理。”

法米也提醒他们恶作剧的行为是不对的，劝他们不要再犯。

完整报道，请翻阅2021年8月9日的《联合晚报》。