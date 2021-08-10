看他如何在疫情期间逆袭 创立拖运公司 让业务蓬勃发展

一辆租赁卡车、合适的数码工具以及支援网络，让莫哈末诺莫哈末沙里姆（Mohd Noor Mohd Salim）找到了创业当老板的信心。

在冠病疫情期间，许多企业都挣扎求存，但仍有一些行业得以幸运地平稳发展，这包括依赖货物稳定进口到新加坡，然后运输和销售的公司。

其中一家公司是莫哈末诺在冠病疫情变得严峻时创立的B&S Services拖运公司。34岁的莫哈末诺昵称为Bai，这次创业显然是一个爱的结晶。公司以他的昵称和妻子名字Suzie的第一个字母命名，绝对不是一时的鲁莽之举。

自2007年以来，莫哈末诺就一直从事拖运业，这意味着他对这个第一英里运输业务非常熟悉。最后一英里运输服务是将货物运送给购买方，第一英里运输服务则是将货物从港口等地点运输到仓库等目的地，然后在那里进行进一步的分配。这类拖运公司的客户包括将多批货物运输到同一地点的货运集运商。

莫哈末诺和妻子详细讨论了在全球危机时期创业的利与弊。最终，有两个因素促使他决定大胆冒险。平易近人的莫哈末诺多年来和客户网络建立了稳固的关系。他回忆道：“他们说，如果我自己创业，他们会100%支持我。”这些客户真的信守承诺。他补充说：“这些客户，每一个都还在使用我的服务。”他也分享说，已和过去的雇主达成一项友好协议，让他能继续为这些客户提供服务。

第二个推动因素，是他从数码运输服务商豪率公司（Haulio）得到的保证。该公司由技术顾问沈昇辉和物流企业家姚文杰创立。两人了解运输业面对的难题和低效率，并向莫哈末保证，豪率公司将通过适当的数码解决方案支持他的创业之旅。莫哈末诺说：“我向他们咨询所有问题，他们给了我创业的勇气。没有他们，我就没有这家公司。”

数码运输服务商豪率公司的联合创办人姚文杰（右）所提供的支持，是让莫哈末诺有勇气创业的因素之一。（图／CHUA AIK YONG摄，摄影时未爆发冠病疫情）

尽管有了这些支持，2020年仍然是独自创业的艰难时期。随着中国关闭边境以控制冠病的传播，进出中国的货物运输减少了。这意味着B&S货运集运客户的货物减少，这家刚起步的拖运公司工作量也跟着减少。

在这段期间，莫哈末诺就利用豪率公司的工作信息库寻找机会。这个信息库列出了新加坡国际港务集团港口内的卡车拖运工作，以及须拖运集装箱的企业所发布的工作。和私召车平台一样，这个平台允许注册的拖运商查看有哪些卡车运输工作，然后回应那些符合其车队时间表的工作。幸好有这个数码平台，B&S在2020年一直保持盈利，而来自该平台的工作至今仍占公司卡车拖运业务的一半以上。

资金流动问题

许多企业家去年面对的另一个挑战，就是不确定的商业环境，这往往会导致资金流动问题。43岁的农产品商钱瑞文就面对这个问题。他在2018年创办了Fruityd，在冠病疫情暴发之前，他和供应商同意付款期为一个月。不过随着冠病疫情陷入胶着，这些供应商开始要求交货时以现金支付。这意味着他们的资金流动问题，也变成了他的问题。

钱瑞文在创业前做足了功课。他在超市的水果部门工作了一年半以学习窍门，并建立了供应商网络。在这段自主学习的学徒期间，他想出如何通过三个不同的阶段来销售水果，以延长它们的货架期，即先售卖整个水果、切片水果，最后则是果汁。

虽然资金流动问题是个意想不到的障碍，但他以积极态度面对，决定向国际电子贸易（GeTS）申请发票融资。这个贸易和物流服务公司的平台，能够利用数据来评估企业是否有资格融资。

在冠病疫情期间面对资金流动问题时，Fruityd的创办人钱瑞文通过数码解决方案取得融资，让他得以与更多供应商合作。（图／BENY GAN摄）

能够取得融资，改善了钱瑞文的资金流动状况，让他能更积极地选择供应商。过去，他只能和同意给一个月付款期的供应商合作。有了货到付款的能力，他可以和更多供应商进行交易，这也让他在谈判时处于更有利地位。

钱瑞文说：“我现在可以从多个供应商的价格当中作比较，而且因为我可以在交货时以现金付款，因此可以要求更低的价格。所以，拥有越多的流动资金绝对是一个优势。”

迈向数码化

由于销售其产品的零售店可在冠病疫情期间继续营业，钱瑞文的业务一直保持稳定。事实上，与2019年相比，他在2020年的销售额增长了约20%。他借此机会尝试涉足电子商务，通过Carousell和面簿的Marketplace销售水果，并收集了扩展这方面业务的有益见解。

这段期间，在数码化方面取得战略进展的公司，还包括拥有40年历史的通利卡车运输公司。该公司改用新的数码通信平台，以更有效地管理日常运营工作。

确保公司30名卡车司机知道去哪里取货，以及每天追踪其车队，是这项业务能否取得成功的关键。在80年代，通利公司通过传呼机和对讲机来进行这项工作。通利公司的经理陈孔明解释说，公司后来在卡车上安装移动数据终端机，但“司机必须减速才能滚动和阅读屏幕上的信息”。

这些终端机最终被安装在专用平板电脑上的电子系统取代。通利公司的司机年龄大多在50多岁和60多岁，对他们来说，这些硬件和软件都是新事物。陈孔明说：“我们必须花很多时间说服他们不要害怕新科技，并帮助他们适应这个系统。”

去年1月，通利公司决定改用“豪率连接系统”（HCS），这个平台能够以数码方式执行各项关键任务，如车队管理、车辆路线安排和追踪实时工作状态。该系统可用于平板电脑和智能手机，司机都觉得比较容易使用，也获得援助适应新平台。

豪率公司联合创办人沈昇辉说：“我们常常会遇到年长司机抗拒学习新的数码工具。我们的团队进行面对面的培训课程，提供中英文的入门指南，并在迭代产品时考虑司机的反馈。例如，可以选择以中文查看HCS的界面及更大的字体，都是年长司机的建议。”

像豪率公司这样的数码平台（上图），让运输公司能更有效地管理其日常运营工作、快速地和司机沟通（下图），以及追踪潜在工作和卡车的位置。（图／豪率公司提供）

在2021年改用数码通信平台之前，通利公司的司机在2020年也经历了许多调整，包括改用银行财路服务等无现金方式来支付仓库处理费等费用。一般上，这些费用会先由司机在仓库以现金支付，然后定期前往通利的办公室以现金报销。由于冠病19的安全预防措施，这变得不可行，而让司机适应无现金报销费用的做法，只是解决超越冠病疫情的更大难题的一小部分。事实上，还有很多仓库运营商仍须以现金支付处理费。

一些运营商开始过渡到无现金系统，通利和B&S等中小企业的例子显示，小公司能够更灵活地采用数码解决方案，解决该行业长期存在的低效率问题。例如，在2007年，莫哈末诺还在使用“32英寸电视大小”的纸张来追踪车辆编号和出口日期等信息。他谈到这种模拟操作模式时说：“有很多印刷、装订和突出信息的工作，你必须在办公室才能完成。”一旦可以改用谷歌表格，他第一时间就这么做，现��更使用HCS等数码解决方案来经营B&S。

数码化让这些企业受益良多。莫哈末诺创办公司时，只有1万5,000元资金和一辆租赁卡车。如今，B&S的车队不仅多了三辆租赁卡车，还买下了一辆卡车。

莫哈末诺希望过去一年在数码化投入的时间和资源，能有助于公司的扩张。（图／CHUA AIK YONG摄）

认识到供应生态系统所面对的难题，如缺乏数据共享和企业仍普遍倾向人工流程，供应链数码化行动联盟（AfA）认为，有必要加速这些领域的数码化，包括物流和金融（见下文，《越战越勇》）。

莫哈末诺希望，随着世界开始走向后冠病的时代，他过去一年在数码化所投入的时间和资源，能让公司处于有利地位。他说：“我想扩充业务。我认为会有更多公司开业，在冠病疫情结束后，会有更多的商品进口。”

实际上，他已经接到更多客户的电话，并将额外的业务转到豪率公司的工作信息库。为了实现扩充业务的理想，他需要更多司机，而他们需要接受数码化的工作方式。他提到那些比较抗拒的年长司机时，说：“有时候，你必须给他们一些压力。一旦他们习惯了这项科技，就很容易了。”

越战越勇

冠病19疫情对新加坡来说是个挑战，也是个机遇。为了让个人和企业能够克服疫情所带来的挑战，越战越勇工作小组利用集体资源，把握住眼前和未来的新机遇。

供应链数码化行动联盟（AfA）是越战越勇工作小组设立的其中一个行动联盟。这些联盟由业界牵头，与政府紧密合作，在新加坡的关键机遇领域里，通过原型设计迅速采取行动。

●供应链数码化行动联盟旨在加强新加坡作为国际贸易枢纽的地位，把国家的优势扩大到虚拟领域，让企业和工人也能把握供应链的商机。

●认识到供应链客户目前面对的难题，行动联盟召集了政府和私人领域的不同利益相关者，建立了新加坡贸易数据共享平台SGTraDex。SGTraDex是个通用数据的基础设施和框架，可在本地和全球的供应链生态系统中实现可靠的贸易数据共享。

●行动联盟还通过数码化强化本地中小企业市场，着重在数码付款、融资、执行物流等关键要素，并创建综合电子市场。这使得中小企业能够借用新加坡的连通性和数码基础设施，在供应链领域中享有更多机会。

欲知更多详情，请浏览emergingstronger.sg

【本文由越战越勇工作小组联合呈献】这是坚韧新加坡人系列的最后一篇，阐明国人如何在冠病19重塑的大环境下团结起来把握新契机。