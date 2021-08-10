庆典虽小志不小 步操铁鸟听铿锵

滨海湾浮动舞台上，步操队伍人员经过检阅台时迈出的每一步，都意义深远。迈进一步，是坚定。再迈进一步，是沉着。下来的步履既是不屈不挠，也是集体意志的彰显。

同样有仪仗队和步操队伍，同样是接受检阅，同样是规模简约的仪式，但新加坡56岁生日这天的检阅礼上，步操队伍人员经过检阅台时迈出的每一步，都意义深远。

迈进一步，是坚定。再迈进一步，是沉着。下来的步履既是不屈不挠，也是集体意志的彰显。冠病越是想让这场生日会办不成，新加坡人就越是筑起全面防卫的六大支柱，予以迎头一击。

去年国庆以不同的形式登场，虽然没有大规模庆典，但让人耳目一新。今年，新意已然褪去，举办庆典的计划还因疫情反弹而必须临时调整，但新加坡人没有丝毫让这特别日子意义式微的意思。

滨海湾浮动舞台上，600名步操队伍、军旗队和军警乐队人员落力呈献一场动作精准的检阅礼。检阅礼的规模远不止于此——除了主会场，往年在检阅礼上亮相的民间机构和学生制服团体代表，以别开生面的虚拟方式，通过预录步操视频，同步向国家致上敬意，创下国庆检阅礼以实体和虚拟混合形式进行的首例，也印证了国家逆境中的应变能力。

因疫情关系，哈莉玛总统今年在检阅仪仗队时没有停下与仪仗队人员交谈。此外，受邀到场观礼的嘉宾只有100人，包括内阁部长、国会议员，以及医护人员、工会代表、安全距离大使等疫情中在不同岗位上做出贡献的新加坡人。

自去年疫情暴发后就成为安全距离大使的卡奇（29岁）说，虽然现场少了观众的掌声和欢呼声，但在疫情中还有机会亲临检阅礼现场，让他心怀感激。

“希望新加坡人可以共同保持坚强。冠病疫情会是短暂的，我们终究会战胜它。”

公共雇员联合会的黄喜胜（66岁）在冠病疫情前，参加国庆步操队伍多达40年。今年能在观众席观礼，他感到很幸运。

“如果明年有机会参加步操队伍，我还要参加。如果没有机会，能在观众席也好。”

李总理：检阅礼规模虽小但激动人心

这一年，国人积极响应号召，接种冠病疫苗，为早日重开经济、迈向复苏注入强心剂。疫情拖得越久，就越考验民众是否沉得住气。疫情造成的社会压力也继续加剧，外籍员工带来的竞争引起了更多不安和不悦情绪，族群之间的和谐也因一些涉及种族歧视的事件被放大而受到考验。

李显龙总理昨天在面簿上说，不论任何情况，我国每年都在8月9日这天举行典礼，宣示国家主权独立，今年也不例外。昨天的检阅礼规模虽小，但仍激动人心。

“我为新加坡许下的愿望是：尽管这个小国面临挑战，我们会一如既往地团结一心，应对和克服这些挑战。”

新加坡用了56年的时间，一步一脚印，取得骄人的社会和经济成就。多少次，前方纵使山高水险，我们也不卑不亢、齐心协力、坚毅前行。正是这铿锵有力的步伐，推动着我们在前方的路上踏平险阻，共创非凡。