蔡瑞隆送同行奥运伙伴冰淇淋

虽然这次代表新加坡出征奥运的健儿中有大半是首次参赛，但是他们在赛场上的努力让人印象深刻。文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆写了卡片，感谢所有运动员和工作团队。

兼任社会及家庭发展部政务次长的蔡瑞隆上周三（4日）从东京回到新加坡，目前在费尔蒙酒店隔离。

他前晚写了45张感谢卡给在同家酒店隔离的运动员和随行人员，也从他负责的女皇镇区订了冰淇淋，昨晚分送到大家房里，庆祝国庆检阅礼和奥运会圆满落幕。