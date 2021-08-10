蔡瑞隆送同行奥运伙伴冰淇淋 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月10日 5:00 AM 文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部政务次长蔡瑞隆订了冰淇淋，昨晚分送到运动员和随团人员的房里，庆祝国庆检阅礼和奥运会圆满落幕。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 虽然这次代表新加坡出征奥运的健儿中有大半是首次参赛，但是他们在赛场上的努力让人印象深刻。文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆写了卡片，感谢所有运动员和工作团队。兼任社会及家庭发展部政务次长的蔡瑞隆上周三（4日）从东京回到新加坡，目前在费尔蒙酒店隔离。他前晚写了45张感谢卡给在同家酒店隔离的运动员和随行人员，也从他负责的女皇镇区订了冰淇淋，昨晚分送到大家房里，庆祝国庆检阅礼和奥运会圆满落幕。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蔡瑞隆 陈川仁 东京奥运 国庆2021 为国庆缝布袋 看他如何在疫情期间逆袭 创立拖运公司 让业务蓬勃发展