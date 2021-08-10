曾跳过《梁祝》的印度古典舞蹈家 善达巴斯卡再获表彰

多年前就拜师学华族舞和马来舞的善达·巴斯卡认为，新加坡的多元文化土壤的滋养，让她成长为一名成熟的本土艺术家。

善达·巴斯卡和丈夫K.P.巴斯卡1958年观赏了中文电影《梁山伯与祝英台》，深受故事情节吸引，两人决定以印度古典舞演绎这个华人民间故事。这部融合华族舞蹈及服饰等元素的印度舞剧，当年令人眼前一亮，也获不少华校生的支持，在维多利亚剧院公演时一票难求。

现年82岁的巴斯卡艺术学院艺术总监善达·巴斯卡（Santha Bhaskar）忆述，当年19岁的她，刚生下长子，这部舞剧则是她的首部跨文化试验作品。

“我为这部舞剧担任编舞和舞者，它可说是我的首个跨文化艺术‘宝宝’。”

过去60多年，善达·巴斯卡透过教舞、编舞和演出，传承印度古典舞蹈艺术，也不断探索如何在作品中融入本地多元文化色彩。她对本地印度舞蹈发展贡献杰出，获颁今年的国庆功绩奖章。

善达·巴斯卡和已故丈夫K.P.巴斯卡（K.P.Bhaskar）皆为本地印度古典舞蹈界元老两人育有两子一女。K.P.巴斯卡1952年创办巴斯卡艺术学院。自小学传统印度舞的善达·巴斯卡，1955年从印度喀拉拉邦嫁来新加坡，跟随丈夫在新马两地教舞和演出。两人也曾在本地��中正中学、华侨中学等华校教舞。

多年前就拜师学华族舞和马来舞的善达·巴斯卡认为，新加坡的多元文化土壤的滋养，让她成长为一名成熟的本土艺术家。

“我初到本地时发现这里的印度舞多以独舞形式呈现。华族和马来族的群舞，给了我不少编舞方面的启发。从1950年代起，本地印度传统舞中也纳入更多群舞。新加坡的多元文化和不同族群相互尊重和学习，为艺术工作者提供源源不断的创作灵感。”

对于获颁功绩奖章，她深感荣幸。“每次获奖，我都认为这是对我所热爱的艺术的一种肯定，提醒我要保持谦卑。在如今充满挑战的时候，这份荣誉也为本地传统文化发展注入一剂强心针。”

今年12月，巴斯卡艺术学院将透过线上线下模式，再度呈献印族舞蹈版《梁祝》，这次则是由善达·巴斯卡的女儿敏娜奚·巴斯卡（Meenakshy Bhaskar）编舞。敏娜奚·巴斯卡是巴斯卡艺术学院的联合艺术总监。善达·巴斯卡期待此次演出能为这部跨文化作品注入新元素。

善达·巴斯卡也是文化奖得主。我国在1968年发行一套以文化与舞蹈为主题的邮票，面额1角“印度舞”邮票上的舞者就是善达巴斯卡。