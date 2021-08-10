优联能源集团创办人 张建安获颁公共服务星章

自从16年前担任静山—实里达公民咨询委员会赞助人以来，优联能源集团创办人兼得运德士服务有限公司总裁张建安意识到，基层义工将每一分筹募到的善款都用在实处，尤其可帮助到有需要的居民。

张建安（71岁）对基层组织的运作方式，以及基层义工的奉献精神感到佩服。这推动他多年来出钱出力支持社区慈善活动、民众俱乐部重建等项目，并不吝资助有经济困难的弱势家庭。

张建安秉持取诸社会、用诸社会的信念，当年在友人介绍下担任静山—实里达公民咨询委员会赞助人。更了解基层服务的意义后，他约八年前也担任起黄埔公民咨询委员会赞助人。张建安回馈社会的热忱受肯定，获颁今年的公共服务星章（BBM）。

2011年获颁公共服务奖章（PBM）的张建安认为，公共服务星章的殊荣应属于为社区付出努力的基层义工，并非仅仅表扬他个人。“奖章将激励我继续做好该做的事。”

同时活跃于社团的张建安，也透过资助各项会馆活动，推动公益及文化项目。

张建安目前是醉花林总理，以及义安公司义务查账。他同时也是潮州八邑会馆名誉会长、张氏总会永久名誉主席、潮安会馆荣誉主席，以及潮州总会署理会长。

头衔一箩筐的张建安谦虚地说，自己年轻的时候尽心尽力照顾家庭和孩子，如今七个子女都长大成人，自己担子比较轻松，因此希望拨出更多时间，照顾社会上其他需要照顾的人。