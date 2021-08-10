回理会俱乐部主席：改善种族关系 少数族群应有空间讨论多数族群优势

配合新加坡56周年国庆，三名不同种族的年轻人在昨晚首播的网络节目“前进论坛：不论种族”上，分享他们对本地种族关系的看法。

承认我国社会存在多数族群优势，并确保少数族群有安全的空间来讨论这个课题，可让他们有机会分享自身经历，不会感觉被忽视，有助促进种族和谐。