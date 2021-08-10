回理会俱乐部主席：改善种族关系 少数族群应有空间讨论多数族群优势 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨浚鑫 发布 / 2021年8月10日 5:00 AM 《每日新闻》和《淡米尔之声》联合举办的网络节目“前进论坛：不论种族”昨晚首播，与谈者是回教社会发展理事会俱乐部主席法丽达（左二）、科技公司投资总监、基层领袖朱伟豪（中），以及南洋理工大学淡米尔文学社主席米瑞杜拉（右一）。对话会由《每日新闻》高级记者沙希达（左一）和《淡米尔之声》记者伊萨斯（右二）主持。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 配合新加坡56周年国庆，三名不同种族的年轻人在昨晚首播的网络节目“前进论坛：不论种族”上，分享他们对本地种族关系的看法。承认我国社会存在多数族群优势，并确保少数族群有安全的空间来讨论这个课题，可让他们有机会分享自身经历，不会感觉被忽视，有助促进种族和谐。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 种族和谐 种族关系 多数族群优势 为国庆缝布袋 看他如何在疫情期间逆袭 创立拖运公司 让业务蓬勃发展