配合国庆日，芽笼东老人之家首次让义工和年长受惠者合作制作国庆布袋，希望为大家的生活增添色彩，同时为组织筹款。

疫情乌云笼罩了一年多，生活变得乏味无趣，芽笼东老人之家的21名年长者于是连同义工，特地为今年的国庆亲手制作了21个五彩缤纷的布袋，希望为大家的生活增添色彩，同时为组织筹款。

李淑琴（70岁，左）与王美莲（69岁，右）是负责缝制布袋的两名义工。热爱缝纫的两人自退休后，分别在2018年和2019年开始到芽笼东老人之家上课，自我提升。她们过后加入组织在2018年设立的缝纫活动组“聚线点”，以保持活跃。

活动组有约10名成员，逢年过节都会缝制各种设计独特的物品，例如农历新年时使用的橘子袋或庆祝组织周年庆的百衲被，为组织筹款。

配合国庆日，芽笼东老人之家首次让义工和年长受惠者合作制作国庆布袋。缝纫组老师兼任设计师，和三名成员负责缝制布袋和绘图，21名平均80来岁的年长受惠者则负责美化工作，布料由窗帘商家捐赠。

缝纫组缝制的国庆布袋一面画上新加坡地图的轮廓，由年长受惠者上色；另一面则采用不同布料制作，布袋可两面使用。

王美莲说，这是她们首次尝试缝制可双面使用的布袋，一人花约四天的时间缝制了七个，也学习到新的缝纫技巧。从缝制到彩色的整个制作过程需要三周。

李淑琴说：“因为近期的人数限制，我们不能有超过两人一起剪布、讨论设计和缝制等等，须把布料拿回家按照指示缝制，难免有些孤单。但有了几年的合作默契，我和组员还是能做出素质一致的产品。”

她也认为，让年长受惠者参与制作过程，发挥他们独有的创意，赋予最终的作品更大的意义和价值。

公众可上giving.sg或联络芽笼东老人之家捐款，200元以上的捐款可获得独特的国庆布袋，直到作品送出为止。