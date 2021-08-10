少年树林远足受伤 民防部队抬担架2公里救人

一家三口傍晚到树林远足探索，岂料17岁儿子在林中受伤，民防部队与警方到场援救，抬担架行走2公里救人。

这起事故发生于昨天（8月9日）傍晚6时许，地点是金文泰一带的树林。

记者昨晚接获热心读者拨电《新明日报》24小时热线通报，指经过金文泰路时，发现路旁巴士站停了多辆警车及救护车，怀疑有人再次在金文泰树林中迷路。

据《新明日报》了解，一对夫妻昨日趁着国庆日假期，带着17岁儿子前往金文泰树林远足探险。岂料，儿子返程途中摔跤受伤，动弹不得，父母只好报警求助。警方及民防部队随后赶往现场援助。

记者晚上8时30分左右抵达现场时，伤者已被送院救治。

民防部队受询时证实，于昨日傍晚6时许接获通报，指一人在金文泰树林里受伤。武吉巴督消防局的四名消防员和一名救护人员，随后沿着金文泰路，跋涉约900米进入林区，成功寻获该名腿部受伤的伤者。

随后，消防员用担架抬起伤者，徒步走了约2公里才将伤者从树林区救出。第二辆民防部队救护车则在阿尔柏王园（King Albert Park）一带待命，在伤者成功被救出后，将其送往黄廷方医院接受治疗。

一般相信，由于涉事树林地形及地面崎岖不平，消防员为了找到最恰当和安全的路段，绕行了超过一倍的路程，才将伤者抬出树林区。

完整报道，请翻阅2021年8月10日的《新明日报》。