奥运回国酒店隔离 赛艇健儿房内挂国旗庆国庆

赛艇选手傅雪铧到东京参加奥运前，新加坡赛艇总会给了她一面国旗，象征她代表国家出征。这面国旗现在就挂在她返国后履行隔离令的酒店房内，让她在国庆这天也有与民同庆的感觉。

傅雪铧和其他到日本参赛的运动健儿和随行人员回国后在费尔蒙酒店接受隔离。她上个月31日回返新加坡，希望能利用两周的隔离期完成一些平日没时间做的事。

她昨天（8月9日）接受电访时说：“我一个人在房里，国旗像是与外界的联系，感觉可以跟大家一起庆祝国庆。此外，我是第二个代表新加坡参加奥运赛艇项目的选手，看到国旗在赛场飞扬时，我觉得很自豪，所以国旗对我有特别的意义。”

今年5月，傅雪铧到日本参加资格赛后须隔离三周，她当时订购了一幅印有我国地图图形的千片拼图，希望这次有时间完成剩余的一半。

傅雪铧的正职是护士，除了忙碌的工作外，之前每周还得拨出二三十个小时训练。“过去，我很久才能回复朋友们的短信，根本聊不起来，隔离期间想好好跟他们聊天叙旧。”

击剑手观检阅礼后就退房

昨天是击剑选手可丽雅（Kiria Tikanah）接受隔离的最后一天，她早上在酒店房里观看检阅礼直播后不久就退房了。

就读于国大化学系的她说：“明天就开学了，刚好还有点时间准备。我好几个星期没见到家人了，会跟他们一起吃饭。”

过去两周隔离时，她多半的时间都在追看奥运赛事，为其他新加坡运动员加油。备战期间训练非常密集，所以她也趁机好好休息。

完整报道，请翻阅2021年8月10日的《联合晚报》。