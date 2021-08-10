独居叔死家中 忧出事没人知 纸团常扔邻家

不怕生前惹人厌，只怕死后没人知？独居大叔常把塞在门上的传单揉成纸团，往隔壁的门口丢，邻居一直不解大叔为何有此怪行径，直到最近大叔死在屋内后，邻居推测大叔一直担心出事后没人知，希望邻居发现门口没有纸团时会起疑，报警来处理。

独居大叔住直落布兰雅弯第20座组屋，他8月4日上午11时左右，被发现在家中死去多时。

住在隔壁的是一名理财师徐小姐（29岁）与护士王小姐（40岁）。

徐小姐说，大叔60多岁，平时老爱把塞在门上的广告传单揉成一团，丢到她们家门口。“我们看他一把年纪，所以没有计较，只是把纸团捡起来丢弃，从没问过大叔为何这样做。”

8月2日晚上，王小姐开门到走廊取物品时，一股恶臭味突然扑鼻而来，但她当时没想太多，一度还以为是动物尸体发出的臭味。”

隔天一早出门时，恶臭味越来越浓烈，徐小姐感觉不对劲，四周查探后，怀疑臭味是从隔壁单位传出来的。

两人突然想起家门口已经多日没出现纸团，大叔家门口还有好几张原封不动的传单，两人越想越不对，于是打电话向市镇理事会反映。

市镇会派人上门调查，工人一度认为是食物腐烂散发的味道。直到第三天，恶臭味更重了，两人决定报警。“警察到场后察觉不妥，破门入屋，发现大叔已经死去多时，尸体已经肿胀腐烂。警察在屋里调查，直到下午四五点，仵作才把大叔的尸体搬走。”

徐小姐说，她们和大叔几乎零交集，唯���有“往来”的就只是门前的小纸团。如今回想起来，她认为：“大叔可能是担心在家中出事时没人发现，才会经常扔纸团，哪天不扔了，我们就会觉得奇怪而察觉他出事了。”

警方受询时证实，在本月4日早上11时22分接获相关通报，警方随后赶往现场，发现一名68岁的男子死在家中，调查显示他是因自然原因过世。

完整报道，请翻阅2021年8月10日的《联合晚报》。