本地团队成功研发 冠病唾液检测

受聘美国跨国公司的本地年轻女科学家带领本地研发团队，成功研制出可以通过唾液，进行不侵入性的冠病检测。

本地年轻女科学家 带领研发

本地年轻女科学家在跨国公司带领研发团队，研制出可以通过唾液，进行不侵入性的冠病检测。

在美国生物技术和医疗器械公司——赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）就职的女科学家陈思琪（36 岁），在疫情爆发后，与同事都更加努力研制聚合酶链反应（PCR）检测。

团队去年就成功研制出一个供研究用途，能单用唾液检测冠状病毒的聚合酶链反应检测仪器，为全球的研究努力做出贡献。团队乘胜追击，在近期再次研究出另外一个检测仪器。

“我们已经研制出可以针对有症状，以及无症状的聚合酶链反应检测仪器，只需要受检测人的唾液，就能检测出他是否感染冠病。能够为抗疫出一份力，我觉得，这让我的工作更有实质的满足感。”

加入两个月 即获擢升

陈思琪的专长在分子化验样本检验研究，她加入跨国公司，希望为新加坡在这一方面做出贡献。（图／报业控股）

陈思琪在四年前加入赛默飞世尔科技，受聘为科学家，如今她是名检测开发高级经理。 她的工作主要环绕分子化验样本研究和研发。 她在加入公司前，在一家本地的中小型企业就职。

陈思琪笑着说，当初加入时是担任科学家的职务，专注样本检验研究。 那时，新加坡的研发领域比较专注系统和仪器研发。由于她的专长于分子化验样本检验研究，因此她希望加入跨国公司，可以略尽绵力，为新加坡在这一方面做出贡献。

加入后，她专注于自己的技术方面，要把产品研发工作做好。她的努力获得公司的肯定，上司看到她潜在的领导能量，在她加入两个月后让她带领研发样本检验的团队。

短时间内就获擢升到领导职务让她有些讶异。

“我对人事管理没有太多的经验。庆幸的是，公司让我上了相关的课程，包括如何带领团队、管理团队表现和加强沟通能力等。这对新上任的我提供了所需的培训，也打了一剂强心针。”

她坦言，很欣慰公司给了她这个擢升的机会。一路走来，她看见自己所建立的团队逐年强大，队员能够发挥专长而且成长，让她对自己的努力感到自豪。

“当初我的团队里只有五个人，如今已经扩展至35人，而且相当多元化，包括来自本地、马来西亚和俄罗斯等国家的专才。”

内部训练资源丰富

在赛默飞世尔科技，这里有着很强的内部训练资源，让职员能够获得多方面的发展。

疫情来袭前，陈思琪也常到美国三藩市受训和开会。之后，她将知识带回新加坡的公司，利用新知识和新科技，提升工作效率。

她表示，外国同事可能对某个仪器的运作非常熟悉，相比之下她的团队却是首次接触那个仪器。公司在这方面就设计了网上课程，本地员工可以直接学习如何使用不同的仪器。

此外，公司也有个名为 “赛默飞大学（Thermo Fisher University）”的培训平台，让职员都得到各方面的发展。

“我在这个平台上学会利用各种工具设计实验。此外，我还能上商业和金融课程，了解公司的财务运作。”

工作多元化 每天都具新挑战

陈思琪坦言，在跨国企业上班无论是工作环境、工作方式和机遇都和她之前的工作经验有所不同。

当初在中小型企业工作的她，由于很多事务都亲历亲为，她从产品知识转移到生产过程都得亲自监督，一手包办。这段日子丰富了她的工作经验，也为她未来的发展打下了稳固基础。

到了跨国企业，她发现，公司运作结构非常系统化，大家各自扮演着自己的角色；大家都有自己所属的工作岗位，可以专注发挥各自特殊技术。

此外，她领导的团队得紧密与在美国的同事合作，因此天天都与他们通过视讯会议了解不同工作项目的进展，并且讨论下一阶段的策略和得应对的挑战。

“因为新加坡与美国的时差，我们的‘黄金讨论时段’只局限于新加坡的上午较晚时分，那时候正好是美国的下午。过去我每年都得到美国一两次，如今因为疫情的关系，我们无法自身到美国去，所以就更加依赖科技的方式沟通了。”

跨国企业有着较大的资源和人力网络。虽然挑战多了，但是多元化的工作环境也让她更有发展的空间，人才和资源的交融让工作充满了动力和能量。

“这里没有一天是相同的，工作绝对不会千篇一律。每一天都有着刺激和有魄力的元素。”

跨亚太区培训 展望中长期发展

在横跨亚太区培训计划下，严诗惠已经到过亚太区域办事处的金融部门任职。（图／报业控股）

目前担任财务经理的严诗惠（30岁）于2017年加入赛默飞世尔科技时是名财务分析师。

她回忆道，当时公司在推出了卓越领导力与加速发展计划，一个特别为公司财务部门所设计的培训计划，专注为公司筛选出来的杰出员工提供领导能力、管理等特别专业培训。

培训计划横跨亚太区，首批参与者包括三名新加坡分行和三名来自上海分行的同事，严诗惠正是其中一个获选参与培训计划的新加坡人。在这计划下，公司定期为员工主办研讨会、训练，以及特别设计的网上课程。

计划为期三年，员工也有机会到公司各国的分行就职。在计划下，严诗惠已经到过亚太区域办事处的金融部门任职。

此外，另一个让她获益良多的就是“Lunch and learn”的午餐培训项目。这个活动让参与者在非正式、轻松的环境下，与公司资深的领导者交流，并提出疑问，一起探讨课题。她就曾经向一位高层寻求事业方面的意见，并咨询公司里不同职位的选择。从中，她得到许多宝贵的意见和指导，让她找到了自己想发展的事业方向。

她原本会被派到上海担任职务，可惜疫情来袭，公司不得将计划展延。虽然这让她感到失望和无奈，但是她的训练计划并没有因此搁浅。公司已经为她安排了新的职务，她也在7月正式开始现任的金融商业工作。

在工作上，严诗惠得常和亚太区域和美国的同事合作，因此这让她对各国的文化差异更加敏感。她会特别注意各国同事所注重的节日和公共假日等；如今疫情肆虐，她也会注意各国的疫情发展。

“在公司，我有源源不断的学习机会，能与世界交流，并挑战自己。我得到了许多难得的培训机会，我相信自己能在五到十年内能参与更多的工作项目，并希望有机会擢升为管理层。”

从技工起步 如今是生产经理

阿曼参与过许多产品技术转移训练，有机会到欧美的不同国家向当地同事学习。（图／报业控股）

阿曼 （Aarman Yazeed ，43岁）在赛默飞世尔科技工作19年，从当初的技术人员，他凭着努力和抓紧公司的训练机会，逐年升职，如今已经是名生产经理。

他表示，公司给予他许多受训的机会，除了技术上的课程和培训外，也有管理课程，让他擢升后更能胜任新的职务。

他也参与过许多产品技术转移训练，从各国专家身上学会如何组合、安装及测试产品。通过这方面的训练，他有机会到欧美的不同国家向当地同事学习，培训期长短不一，多数为期两星期，最长的则是一年半。

“在跨国企业上班给了我宝贵的学习，以及自我提升的机会，能开拓视野，获益匪浅。”

他指出，他非常认同公司的使命，就是帮助客户打造更健康、更清洁和更安全的世界。因此，他认为自己的工作很有意义，就算只是将仪器中的一个小螺丝转紧，也是为打造一个更好世界做出小小贡献。

在本地设治疗和疫苗用途的设施

赛默飞世尔科技在去年底宣布将在新加坡设立用作治疗和疫苗用途的无菌灌封（fill-and-finish）设施。这座斥资1亿3000万美元（约1亿7650万新元）的项目将进一步提升我国作为制药业区域创新枢纽的地位。目前，公司在本地已有一座制药设施和办事处。

公司常务董事拉费（Ravi Shastri）说，在疫情笼罩下，一个国家能够在科技上自给自足是非常重要的。公司早在去年2月就积极与政府各部门携手参与抗疫工作。公司的研究与开发部门也致力于研制出能更快检测出冠状病毒的方案。

除了出产冠状病毒测量器和个人保护装备，在我国推行疫苗接种计划的当儿，公司也提高疫苗储藏设施的生产，以支持供应需求。

公司在20多年前落户新加坡，以本地作为亚太区域运作中心，以扩展和增强在国际和区域在临床用品业的地位。公司所提供的产品主要包括分析仪器、化学试剂和实验室器材等。 这家年收入逾30亿美元的跨国企业，在新加坡有五个办事处，聘请大约2000名员工。单单在过去15个月，公司就聘请了超过500名员工。

将科技和知识引入本地

拉费表示，新加坡有着优越的科技发展环境，并拥有高教育及技术的人力资源，更具备完善的科技设施如启奥城 （Biopolis）。同时，政府也竭力支持医疗科技和临床技术的发展，公司在申请专利方面也没有太大的担忧。

公司非常注重培训，职员有机会到各国接受培训，各国的专家也常到我国训练这里的员工，在这知识交融的大环境下，知识和技能也被引入新加坡。

赛默飞世尔科技与我国多所大学、研究所和设计公司携手合作，投入医药科技等研制和发展工作。拉费认为，公司和学生的合作能够启发深思和培育能带领未来科技创新的领袖。

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