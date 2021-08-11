国外接种证书一律不接受 海外注射疫苗回国后须提交证明并接受血清检测

在海外接种冠病疫苗者必须提交证明并接受血清检测，待全国疫苗接种名册的记录更新后，才可享有接种者待遇。海外疫苗接种证书一律不接受。

我国昨起放宽已接种疫苗者的安全管理措施，包括堂食和社交聚会限制等。卫生部昨日（8月10日）发文告解释，由于海外的疫苗接种证书以不同形式和语言发出，业者难以鉴定其真伪，因此不接受这类纸质证书。

在海外完成冠病疫苗接种的新加坡公民、永久居民和长期居留证持有者回国后，除了必须提交接种证明，还须到指定诊所自费接受血清检测，结果若呈阳性，他们的全国疫苗接种名册（National Immunisation Registry，简称NIR）记录就会更新，并反映在合力追踪（TraceTogether）和保健资讯网（HealthHub）手机应用中。

至于在海外接种冠病疫苗的短期证件持有者，当局另有一套程序让他们更新NIR记录，相关细节将在日后公布。

所有在本地接种辉瑞／复必泰（Comirnaty）或莫德纳疫苗者的NIR记录会自动更新，并反映在合力追踪和保健资讯网手机应用中。这有助商家使用SafeEntry商业应用检查顾客的接种情况。

昨天起，在本地接种科兴疫苗者的接种记录可在保健资讯网应用中查看，日后也将反映在合力追踪和SafeEntry商业应用中。

卫生部在文告中指出，除了完成疫苗接种者，其他可在食阁和餐馆用餐的人还包括持有活动前检测豁免通知的冠病康复患者、同住的12岁及以下孩童，以及在堂食前24小时内接受冠病检测且结果呈阴性者。

王乙康：短期探访证持有者很快能接种冠病疫��

当局强调，餐饮场所不能接待不符合条件的食客，执法人员将对违例者采取严厉行动。未接种疫苗者到小贩中心和咖啡店用餐后不应久留，以降低感染冠病的风险。

卫生部长王乙康昨日也在面簿贴文中透露，我国很快将能为居住在本地的短期探访证持有者接种冠病疫苗，卫生部将公布相关详情。