我国昨日启动迈向新常态预备期 餐饮场所多重措施落实堂食新条例

恢复堂食后，只有已完成疫苗接种者才可最多五人一组，在餐馆和食阁用餐。这些餐饮场所落实多个措施，如限制出入口、安排人手在门口核实公众的冠病疫苗接种证明等，确保食客已完成疫苗接种，才允许堂食。

为迈向与冠病共存的新常态，我国昨日（8月10日）正式启动预备期，逐步松绑，而人们得开始遵守以疫苗接种状态做区分的新条例。餐饮场所落实多个措施，如限制出入口、安排人手在门口核实公众的冠病疫苗接种证明等，确保只有完成疫苗接种的公众获准堂食。

恢复堂食后，只有已完成疫苗接种者才可最多五人一组，在餐馆和食阁用餐。而在小贩中心和咖啡店，食客无论是否已注射疫苗，最多只能两人同桌。

记者昨早走访位于义顺纳福城的Kopitiam和Malaysia Chiak!食阁，两家餐饮场所都被围起，公众只能从一个入口进去。一名员工负责在入口处检查每名公众的合力追踪手机应用或扫描便携器，确保他们已完成疫苗接种，才允许堂食。

未完成疫苗接种的公众只能在食阁内打包，不准堂食。为区分堂食和打包的顾客，员工为所有可以堂食的食客贴上贴纸。

职总富食客和Kopitiam发言人受询时说，员工会在食阁巡逻，确保只有贴上贴纸、已接种疫苗的食客在用餐。

除了食阁以外，公众在进入餐馆用餐前，也须出示完成疫苗接种的证明。

差一天才算完成接种 餐馆婉拒顾客堂食

榜鹅尾一家西餐馆Southwest Punggol的老板温俊华（45岁）受访时说，开放堂食首日的生意比以往好一些，员工带顾客入座前会先检查他们的合力追踪手机应用。

“我们有遇到一些明天才算完成疫苗接种的顾客，虽然只是差了一天，但还是必须拒绝让他们用餐，顾客都能够理解，也很配合。”

不少公众也赶在开放堂食首日带着一家大小外出用餐。周月云（67岁，兼职销售员）昨日下午和母亲、妹妹、媳妇和孙女一起到兀兰长堤坊的一家咖啡馆用餐、聊天。

“终于可以五个人一起在外用餐，我觉得很开心。因为在餐馆堂食的人都接种疫苗了，所以我也觉得比较安全。”

另外，因小贩中心和咖啡店的环境较为通风，食客无论是否已注射疫苗，都可堂食，但最多两人同桌。不过，一些摊贩反映，开放堂食首日生意仍未回升，盼望当局能进一步放宽堂食的人数限制，让更多人回到小贩中心用餐。

李显龙总理昨日在面簿贴文，鼓励公众在这艰难的时期，支持本地小贩。李总理说，小贩美食对我国多元文化身份极为重要，也是我们日常生活的一大部分。

“我国昨日起恢复堂食，我希望大家能在这个艰难的时期，继续支持我们的小贩。若在小贩中心堂食，请记得保持安全距离，归还托盘。”

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨晚也通过面簿贴文，提醒人们外出用餐之际，继续遵守安全距离措施，保持良好的卫生习惯。

他说：“疫苗虽能预防重症，但无法防止你染上病毒或传给周围的人。如果家中有未注射疫苗的年长者，请更小心防范，降低把病毒带回家的风险。”

李显龙总理昨日在面簿贴文，鼓励公众在这艰难的时期，支持本地小贩。李总理说，小贩美食对我国多元文化身份极为重要，也是我们日常生活的一大部分。