本地研究：与未接种确诊者相比 打mRNA疫苗德尔塔病毒载量更快降低 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 发布 / 2021年8月11日 5:00 AM 本地最新研究发现，信使核糖核酸冠病疫苗对于预防德尔塔毒株引发的重症和有症状感染，仍然高度有效。（档案照） 字体大小: 小 中 大 研究发现，已接种者初期的抗体反应较为强劲，在发病一周内就产生抗体，未接种者却只有16％测出抗体。报告也指出，接种疫苗似乎能减少病毒的二代传播，但有待更大规模的社区监测研究进一步确认。本地最新研究发现，信使核糖核酸冠病疫苗对于预防德尔塔毒株引发的重症和有症状感染，仍然高度有效。比起未接种疫苗者，已完成接种者确诊后的病毒载量下降得更快，初期抗体反应也更强劲。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 信使核糖核酸疫苗 mRNA疫苗 德尔塔毒株 冠状病毒19 趁女子熟睡闯屋 强行舌吻摸臀 男邻居判监14月两周 大火烧幼儿园 烈焰浓烟冲天