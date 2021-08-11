本地研究：与未接种确诊者相比 打mRNA疫苗德尔塔病毒载量更快降低

研究发现，已接种者初期的抗体反应较为强劲，在发病一周内就产生抗体，未接种者却只有16％测出抗体。报告也指出，接种疫苗似乎能减少病毒的二代传播，但有待更大规模的社区监测研究进一步确认。

本地最新研究发现，信使核糖核酸冠病疫苗对于预防德尔塔毒株引发的重症和有症状感染，仍然高度有效。比起未接种疫苗者，已完成接种者确诊后的病毒载量下降得更快，初期抗体反应也更强劲。