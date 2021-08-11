进入餐馆食阁前须通过检查 有食客只接种一剂疫苗被拒 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年8月11日 5:00 AM 工作人员在食阁入口处检查公众的合力追踪应用或扫描便携器，确保他们已完成疫苗接种才能堂食。工作人员也会为堂食的公众贴上贴纸，将他们和食阁内打包的人区分开来。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 食阁和餐馆昨日起开放让已完成疫苗接种者用餐，但一些公众对于新措施感到混乱，有人因只接种一剂疫苗而被拒于门外。记者昨早10时左右走访位于义顺纳福城的Kopitiam食阁，公众在入口处井然有序地排队，等候工作人员检查他们的疫苗接种证明才能入场堂食。受访公众认为，因昨日是实行措施首日，检查过程稍嫌混乱。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 餐馆 堂食 趁女子熟睡闯屋 强行舌吻摸臀 男邻居判监14月两周 大火烧幼儿园 烈焰浓烟冲天