进入餐馆食阁前须通过检查 有食客只接种一剂疫苗被拒

食阁和餐馆昨日起开放让已完成疫苗接种者用餐，但一些公众对于新措施感到混乱，有人因只接种一剂疫苗而被拒于门外。

记者昨早10时左右走访位于义顺纳福城的Kopitiam食阁，公众在入口处井然有序地排队，等候工作人员检查他们的疫苗接种证明才能入场堂食。

受访公众认为，因昨日是实行措施首日，检查过程稍嫌混乱。