开放首日半数顾客回归训练 健身房拟为未接种者安排课程

健身房昨日（8月10日）起恢复让已完成接种冠病疫苗者不戴口罩进行小组训练，首日吸引近一半顾客回流，健身房也在探讨是否为未接种者安排低强度课程。

健身房Grit Yard昨天为已接种疫苗者开办小班训练，第一天有20名顾客不戴口罩参与，人数达到高警戒解封第二阶段前的六成。

这20人分成两大组分别上两堂课，每堂课允许两个五人小组，小组之间保持三米距离，同个小组的成员之间也保持两米的距离。

健身室联合发起人郑宗原（36岁）说：“会员在预订训练班次时，我们会先确认他们已接种，他们来上课时，我们会再检查接种记录。”

有业者仍要求学员戴口罩进行激烈运动才脱下喘气

他指出，目前已有五六成学员报名参加课程，但还有一些未接种学员无法参与，而有些则因社区病例居高不下，保持观望态度。“随着我国接种人数增加，且疫情逐渐趋缓，我希望健身人数会慢慢恢复至高警戒解封前的水平，健身业也能慢慢复苏。”

参与课程的郑婉萍（31岁，销售经理）说：“我觉得完成疫苗接种就能安全健身，当局宣布后，我就立即报名参加解封第一天的训练。”

她表示，自己在高警界解封第二阶段期间会在家中进行简单锻炼，但效果同到健身房接受教练指导不同，因此迫切回到健身房训练。

Fitness Factory联合创办人刘丽婷（45岁）则指出，健身房会要求学员在训练前出示接种记录，第一天就有30人报名前来训练。

“训练是一对一进行，教练会确保与学员保持安全距离。我们也要求学员尽量穿戴口罩，只有在激烈运动时才脱下喘气。”

两家健身房指出，开放首日前来训练的学员都已完成接种，没有通过活动前检测或获得豁免冠病康复的病患报名上课。

未接种者仍可进行穿戴口罩的低强度训练，但两家健身房也表示，目前只开放给已接种者，将继续观察是否有为未接种者开班的需求。

集装箱健身房The Gym Pod也更新规则，用户必须完成接种才能使用设施，未接种者早前可租借设施，但须戴口罩和不能使用器材。

已接种的用户可在集装箱健身房内不戴口罩和使用健身仪器。发言人指出，健身房已收到并批准约600名客户的申请和接种记录。发言人说，这么做是为确保客户安全，健身房会在24小时内审查记录，用户在获批准后才能预订，未接种者则无法预订。