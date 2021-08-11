去年疫情期间，吴敏瑜上网自学烘焙，后来设网店卖“胖马卡龙”。今年配合国庆日，她推出四种本土口味，借此展现本地多元文化。

大一女生自学烘焙，研发本地口味的国庆版“胖马卡龙”，除了展现新加坡独有的多元文化特色，也希望通过新旧碰撞的味道唤起国人的旧时情怀。

就读新加坡理工大学一年级的吴敏瑜（21岁）一直对烘焙很感兴趣，去年病毒阻断措施期间，她开始跟着YouTube视频自学烘焙。几个月后，她创立网店“Yummy AF”，专门售卖网红甜点“胖马卡龙”（Fat Macaron），如今已一年。

配合国庆日，吴敏瑜用了近两个月的时间研发新口味，上个月推出“家的味道”系列，开卖当天订单就爆满。这个系列共有四种极具本地特色的口味——彩虹面包冰淇淋、美禄哥斯拉、椰丝球，以及芋头麻糬。

吴敏瑜受访时说，她以国人熟悉的食物为基础，发挥创意，研制出新旧融合的口味，希望唤起食客的旧时情怀。

该系列灵感来源都是本地美食，如芋头麻糬口味的灵感来自华族传统甜品芋泥，椰丝球口味则是马来传统糕点椰丝球（ondeh ondeh）“升华版”。吴敏瑜希望“家的味道”展现本地多元文化。“我希望这个系列让人联想到新加坡，以身为新加坡人为傲。四种口味来自不同文化，而正是这些文化将我们联系在一起，成为独特的新加坡人。”

吴敏瑜也透露，为节省送货时间，去年10月起与送货平台合作，不仅解决送货问题，也让更多人能在平台上购买她的产品。

为拉近与顾客的距离，她也常在社媒平台TikTok��分享烘焙过程。“我会持续研发新口味，希望毕业后能创立一家以售卖‘胖马卡龙’为主的咖啡厅。”