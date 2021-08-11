不满5岁儿咬弟弟 火爆父脚车链绑儿手

5岁大儿咬弟弟，火爆男竟咬回他以示惩戒，还有一次在车上用脚车锁链绑紧儿子双手，导致他挣扎间掉了一颗牙，被判坐牢9个月，罚款4500元。

本案的被告是一名36岁男子，与妻子育有两个儿子。为保护受害人，法官下令媒体不得公开任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的姓名。

2018年11月29日，被告的大儿子在医院玩耍时咬了弟弟。被告当晚听说此事后，称要教训当年只有5岁的大儿子，用藤条打他，还咬了他的左大腿。

2019年3月23日，被告驾小货车外出送货，期间大儿子在车内呕吐。被告一度和太太争吵，随后听见儿子大哭，还吵着要玩手机后，他更为生气。

被告之后一度一手掐着儿子将他提起，放下后捉着他的颈项摇晃，还对着哭泣的儿子说自己讨厌他。

他随后甚至用脚车锁链将儿子双手绑起，儿子挣扎着要松绑期间导致一颗牙齿掉落。

被告于2019年7月28日在家中和妻子大吵，当时妻子质问被告是否有婚外情，被告否认。

当时，被告一度拿起塑料椅扔向妻子，但没击中。他的妻子一怒之下咬了被告的肩膀，被告随后反咬她的手臂。

妻子之后用刀刺伤了被告胸部，两人直到警员到场后才停手。被告妻子也因此被控。

完整报道，请翻阅2021年8月11日的《新明日报》。