无关联病例一周减百起 专家：疫苗与合力追踪奏效

本地无关联从前一周的238起减至上一周138起，足足少了100起，而单单昨天（8月10日）只有15起与其他病例暂无关联，传染病专家认为，这是疫苗和合力追踪在发挥效用。

我国昨天新增53起本土确诊病例是三个多星期以来最低，社区病例则从前一周的799起减至上一周481起。

伊丽莎白诺维娜专科中心Rophi Clinic的传染病专科顾问医生梁浩楠受访时说，无关联病例下降，显示合力追踪以及疫苗接种正在发挥作用，这要感谢密切追踪的人员。

我国从昨天起，放宽社交安全措施，允许最多五名已接种者在餐馆聚餐，咖啡店和小贩中心则不设接种限制，允许最多两人一组用餐。

不过随着更多人出外用餐，梁浩楠认为，由于还有许多尚未确诊的个人，期间可能出外用餐，因此社区无关联病例下来势必还会增加。

回顾与KTV感染群和裕廊渔港感染群相关的这波疫情，我国无关联病例于上月27日达到高峰，单日激增48起。

目前，本地仍有508名病患住院，其中32人需要输氧。另有11人情况危急，在加护病房治疗，这是一个月以来的最高数字。

这43名重症病患中，35人是60岁以上的年长者，其中29人尚未接种疫苗或只接种了一剂。

卫生部表示，证据持续显示，除非病患有其他潜在疾病，否则几乎所有完成疫苗接种者在染疫后都不会出现严重病情。过去28天，未接种者患上重症或死亡的比率为8.4％，完成接种者则是0.8％。

完整报道，请翻阅2021年8月11日的《新明日报》。