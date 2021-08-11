遭保时捷撞飞 六旬妇伤重死

黑色保时捷不知何故撞飞过马路的六旬妇女。阿嫂重伤昏迷，送院不治，保时捷男司机也当场遭逮捕。

这起车祸发生在上个星期五（8月6日）下午5时45分，地点是往机场路方向的麦波申路的一个巴士站附近。

命丧虎口的阿嫂是61岁的徐梅花，她的家人过后在面簿贴文，希望寻找目击者，提供相关线索。

死者的侄儿徐先生受访时说，根据家人了解，死者事发时应该刚下班，准备过马路回家，不料她却在过马路时被一辆黑色保时捷休旅车撞飞，跌落在数米之外的马路上。

他接着说，姑姑原本打算几个月退休，过属于自己的生活，没想到却发生了这样的事，“我们一家人的关系很密切，所以现在真的很伤心，会越说越难过。”

记者今早走访现场时，附近的工作人士和居民都说，死者的家人在车祸发生后，过去几天沿家挨户询问，查看是否有住家或商店的电眼拍到案发经过。

住在附近的廖女士（62岁，家庭主妇）说，车祸发生时，12岁孙女和同学正在附近玩耍，她们听到“砰”的巨响后跑上前查看，并且报警求救。

“死者的侄儿昨天上门查看有没有目击者或电眼画面，他也告诉我们他姑姑没有结婚，和哥哥一同住在附近。”

警方表示，当局在当天下午5时45分接到一起涉及汽车、罗厘和一名行人的致命车祸通报。一名61岁女子在昏迷情况下送院，最终伤重不治。

涉案的34岁男司机案发后在疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下被逮捕。

调查正在进行中。

完整报道，请翻阅2021年8月11日的《联合晚报》。