大火烧幼儿园 烈焰浓烟冲天

巴西班让幼儿园不知何故失火，熊熊烈焰夹杂着浓烟冲天而上，毗邻五楼高公寓的30多名居民自行疏散，三辆消防车到场灭火。

这起事件发生在昨天晚上（8月10日）7时许，地点是巴西班让路（Pasir Panjang Road）的枫叶小熊（Maple Bear）幼儿园。

记者接到通知赶到现场时，火势已受到控制，民防部队人员正在现场进行浇湿工作，避免火势再度燃起。

幼儿园的两名负责人当时在现场，但都表示因为调查仍在进行，所以无法置评。

在附近工作的林美华（43岁，餐饮业）表示，7时许无意间发现幼儿园处闪着火光，不久就冒出阵阵浓烟，火势越烧越大。

“远远看去整个浓烟直冲天际，与一旁的公寓一样高，场面看上去十分骇人，空气中一阵烧焦味。”

庆幸的是，当时已过了放学时间，所以相信没有人在幼儿园内，尽管如此，毗邻五层楼高的公寓里还是有30名居民自行疏散。

住在附近的居民许女士（60岁，退休人士）说：“现场当时响起火警，民防部队事后至少派了三辆消防车到场灭火。”

根据网上流传的视频，浓浓黑烟不断从幼儿园冒出，民防部队人员也在现场灭火。现场可以看到有警员到场协助维持秩序，而毗邻公寓的居民则从纷纷离开住家，以策安全。

民防部队受询时说，当局在7时许接到通报后赶到现场，并破门进入失火现场，所幸当时里头没有人。

当局透露，火患涉及幼儿园内的物品，并集中在幼儿园内，最终用两把水枪把火势扑灭。

没有人在事件中受伤，失火原因正在调查中。

完整报道，请翻阅2021年8月11日《联合晚报》