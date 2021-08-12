专家：恢复堂食逐步解封后 我国须准备应对每日数百起新病例

尽管本土冠病新病例前天跌至53起，是25天来最低，但随着我国恢复堂食，向逐步解封迈出第一步，受访传染病专家提醒，须准备好应付每日数百起的新增病例，重症和死亡病例也会增加。

但他们也强调，到那时候，我国可能不再须要每天通报病例总数，类似于流感等其他呼吸道感染的做法。

过去一周，每日新增本土病例���少于100起，前天（10日）更是跌至53起，是7月16日以来最低。新增本土病例昨天小幅回弹至61起。

前天起，已完成冠病疫苗接种者也可五人一组堂食，包括同住的12岁及以下孩童。这是我国迈向与冠病共存社会的第一步。

尽管全国疫苗接种率已超过七成，但新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（全球卫生）兼传染病系主任许励扬副教授受访时说，若参考其他疫苗接种率高的国家所出现的情况，如以色列和英国，新加坡接下来应准备好应付每日数百起的新增病例，包括更多重症和死亡病例。

传染病专科医生梁浩楠也认为，尽管堂食须遵守安全管理措施，但肯定存在许多防疫漏洞，以致病例增加。他预计，每日新增病例可轻易达到200起，尤其考虑到12岁以下的儿童还不能接种疫苗。

“我国须达到九成的疫苗接种率，才能起到良好的效果。完成疫苗接种者还是会散播病毒和生病，虽然症状要温和许多。”

许励扬则预计，我国将在过渡阶段采取不同策略来管控冠病病例，否则医院将很快不胜负荷。“这意味着，轻症或无症状冠病病患将送回家养病，或安置在社区护理设施。只有那些有并发症风险或病情严重的人才能住院。我们仍须密切监测重症和加护病房病例数量，包括此类病例的上升趋势。”

裕廊渔港和KTV夜店这两大感染群的新增病例近期也趋稳。截至前天，渔港感染群过去一周新增43起病例，低于前一周的175起。KTV夜店感染群则连续六天没有新增病例。

针对这两大感染群接下来会否死灰复燃，梁浩楠认为渔港病例有可能再攀升，因为摊贩会慢慢对防疫措施出现懈怠。但他强调，不应过度苛责他们，因为只要是在炎热的环境中辛勤工作，都可能出现类似情况。

他强调，与其总是靠执法人员监督，个人应负起责任，如果看到身边人犯错，可轻声地纠正。“每个人都注意自己的行为，并温和地提醒邻居、朋友和同事，这才是我们保护新加坡安全的方式。”

至于KTV夜店感染群，梁浩楠认为它短期内不会扩大，但不排除一些业者日后会故态复萌，再尝试钻漏洞。

他目前最担心的是求学的儿童，因为学校如果暴发大型感染群，将打击国人士气。

许励扬则强调，如果我国的目标是接受冠病将成为地方性流行病（endemic），这意味着政府不会像目前这样，密切地监督感染群或对它们采取行动。