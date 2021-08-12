无照生产水粿与萝卜糕 本地一家食品制造商罚款2500元

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来自 / 联合早报

文 /
梁伟康

发布 / 2021年8月12日 5:00 AM

食品局人员在突击检查Low Meng Kee Food Pte Ltd厂房时当场查获无照生产的大约3880个水粿。（新加坡食品局提供）
食品局人员在突击检查Low Meng Kee Food Pte Ltd厂房时当场查获无照生产的大约3880个水粿。（新加坡食品局提供）

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在没有执照的厂房内生产水粿和萝卜糕，本地一家食品制造商被罚2500元。

新加坡食品局昨天发文告，指当局去年7月到食品制造商Low Meng Kee Food Pte Ltd翻新后的厂房进行突击检查，发现该公司在没有获得食品局批准的执照下生产水粿和萝卜糕。食品局人员当场查获大约3880个水粿，并指示公司立即召回已发货的萝卜糕。

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