无照生产水粿与萝卜糕 本地一家食品制造商罚款2500元 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 食品局人员在突击检查Low Meng Kee Food Pte Ltd厂房时当场查获无照生产的大约3880个水粿。（新加坡食品局提供） 字体大小: 小 中 大 在没有执照的厂房内生产水粿和萝卜糕，本地一家食品制造商被罚2500元。新加坡食品局昨天发文告，指当局去年7月到食品制造商Low Meng Kee Food Pte Ltd翻新后的厂房进行突击检查，发现该公司在没有获得食品局批准的执照下生产水粿和萝卜糕。食品局人员当场查获大约3880个水粿，并指示公司立即召回已发货的萝卜糕。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 会计与企业管制局 新加坡食品局 食品制造商 28年前杀肃毒员逃过死刑 涉贩毒男子希望二度免死 幼儿园失火 毗邻公寓居民疏散