无照生产水粿与萝卜糕 本地一家食品制造商罚款2500元

在没有执照的厂房内生产水粿和萝卜糕，本地一家食品制造商被罚2500元。

新加坡食品局昨天发文告，指当局去年7月到食品制造商Low Meng Kee Food Pte Ltd翻新后的厂房进行突击检查，发现该公司在没有获得食品局批准的执照下生产水粿和萝卜糕。食品局人员当场查获大约3880个水粿，并指示公司立即召回已发货的萝卜糕。