与防止虐待动物协会合作 新加坡动物园为流浪狗寻找新家 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈雅恩 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 新加坡特犬布鲁斯是参与试验计划的第一只流浪狗，每次有狗儿登场时，它都会亮相“客串”。（新加坡野生动物保育集团提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡动物园和新加坡防止虐待动物协会推出新试验计划，在提供培训和适应新生活的同时，为这些流浪狗寻找一个永远的家。该计划名为“永远属于你”（Furever Yours），照顾的本地流浪狗被称为“新加坡特犬”（Singapore Specials）。为了专门照顾和训练他们，新加坡动物园每次接纳一只这样的流浪狗，让他们到动物之友“客串”亮相，让更多公众能认识它，希望有一天会找到知心人把它领养。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 流浪狗 领养 宠物 新加坡动物园 防止虐待动物协会 28年前杀肃毒员逃过死刑 涉贩毒男子希望二度免死 幼儿园失火 毗邻公寓居民疏散