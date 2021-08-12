与防止虐待动物协会合作 新加坡动物园为流浪狗寻找新家

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来自 / 联合早报

文 /
陈雅恩

发布 / 2021年8月12日 5:00 AM

新加坡特犬布鲁斯是参与试验计划的第一只流浪狗，每次有狗儿登场时，它都会亮相“客串”。（新加坡野生动物保育集团提供）
新加坡特犬布鲁斯是参与试验计划的第一只流浪狗，每次有狗儿登场时，它都会亮相“客串”。（新加坡野生动物保育集团提供）

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新加坡动物园和新加坡防止虐待动物协会推出新试验计划，在提供培训和适应新生活的同时，为这些流浪狗寻找一个永远的家。

该计划名为“永远属于你”（Furever Yours），照顾的本地流浪狗被称为“新加坡特犬”（Singapore Specials）。为了专门照顾和训练他们，新加坡动物园每次接纳一只这样的流浪狗，让他们到动物之友“客串”亮相，让更多公众能认识它，希望有一天会找到知心人把它领养。

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