妇女车祸身亡 家人走访现场面簿贴文寻目击者

61岁妇女过马路时被一辆保时捷汽车撞飞，伤重昏迷，送院不治。驾驶保时捷的34岁男子在疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下被捕。妇女的家人过后在面簿贴文，希望寻找目击者，提供相关线索。

这起车祸发生在上周五（6日）下午5时45分，地点是往机场路方向的麦波申路的一个巴士站附近。

肇祸男司机被捕

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警方受询时表示，当时接获一起涉及一辆汽车、一辆罗厘和一名行人的致命车祸通报。一名61岁女子在昏迷情况下送院，最终伤重不治。涉案的34岁男司机案发后在疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下被逮捕。