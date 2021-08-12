妇女车祸身亡 家人走访现场面簿贴文寻目击者 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘芸如 陈昱嘉 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 61岁的徐梅花过马路时，遭一辆保时捷汽车飞，伤重昏迷，送院不治。。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 61岁妇女过马路时被一辆保时捷汽车撞飞，伤重昏迷，送院不治。驾驶保时捷的34岁男子在疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下被捕。妇女的家人过后在面簿贴文，希望寻找目击者，提供相关线索。这起车祸发生在上周五（6日）下午5时45分，地点是往机场路方向的麦波申路的一个巴士站附近。肇祸男司机被捕警方受询时表示，当时接获一起涉及一辆汽车、一辆罗厘和一名行人的致命车祸通报。一名61岁女子在昏迷情况下送院，最终伤重不治。涉案的34岁男司机案发后在疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下被逮捕。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 车祸 目击者 28年前杀肃毒员逃过死刑 涉贩毒男子希望二度免死 幼儿园失火 毗邻公寓居民疏散