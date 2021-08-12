东南社理会与3M公司通过运动 为该区有需要学生筹集物品

由于父亲是家中唯一的经济支柱，19岁的工艺教育学院学生为了缓解家人的经济负担，自今年6月起开始半工半读。

或许因为自身的家庭状况，丹尼斯（Danish Sufi Usyair）了解来自弱势家庭背景的学生所面对的困难。今年他参与了名为“3M Moves @ South East 2021”的活动，希望为东南区有需要的学生筹集物品。