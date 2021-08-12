东南社理会与3M公司通过运动 为该区有需要学生筹集物品 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 东南区市长阀贺米（左）和3M公司东南亚董事经理兼新加坡主管凯文（右）在3M Moves @ South East的线上活动跟着教练的指示，带领线上110名与会者完成一段以国庆为主题的舞蹈。（东南社理会提供） 字体大小: 小 中 大 由于父亲是家中唯一的经济支柱，19岁的工艺教育学院学生为了缓解家人的经济负担，自今年6月起开始半工半读。或许因为自身的家庭状况，丹尼斯（Danish Sufi Usyair）了解来自弱势家庭背景的学生所面对的困难。今年他参与了名为“3M Moves @ South East 2021”的活动，希望为东南区有需要的学生筹集物品。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 东南社区发展理事会 3M公司 28年前杀肃毒员逃过死刑 涉贩毒男子希望二度免死 幼儿园失火 毗邻公寓居民疏散