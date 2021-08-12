活动发起人之一麦翠晶去年和五名年龄相近的朋友，成立非盈利组织，鼓励民众到网站上购买卡片，为相识者送出关怀。

国庆日实体庆祝活动减少，一群青年通过派送特别设计的国庆卡片，为年长人士传递温暖。

活动发起人之一麦翠晶（21岁）受访时说：“国庆日对我来说是欢聚的时刻，今年联络所很多实体活动都被取消，所以我们就想通过寄送卡片来庆祝国庆，一起过节。”

在南洋理工大学修读生物科学的麦翠晶去年和五名年龄相近的朋友，成立非盈利组织“Hey, You Got Mail!”（意思是嗨，你有信！）鼓励民众到网站上购买卡片，为相识者送出关怀。所得盈利将用于赠送卡片给疗养院、乐龄中心和慈善机构的年长人士，以及设计剪贴簿等项目，平均每月派出630张卡片。

他们为国庆日推出的明信片正面共有六个设计，都是一些标志性人物的插图，比如早期小贩、护士和军人，背面则是公众熟悉的建筑和物件。

负责绘制图案的麦翠晶表示，团队希望这些设计能让民众产生共鸣，也让为抗疫努力的人感受到大家的支持。

配合国庆庆典，团队与香灰莉木乐龄活动中心合作，于本月21日为社区内520名年长者派送信件，除了有义工所写的国庆明信片，也有圣玛格烈中学学生亲手制作的卡片。她说：“疫情期间有些年长者可能觉得比较孤独，我们希望在送卡片的同时和他们谈天，让他们感受到我们的关怀，帮忙减少一点孤独感。”

原本不懂得如何与年长者互动的麦翠晶表示，自己也通过这段时间挨家挨户的拜访，学习和他们交流，更被一些年长��民的友善所温暖。短短一年多里，核心团队从六人发展到18人，活跃义工也有80多人，每月会见面一到两次来准备卡片。

在疗养院的建议下，团队正为年长者设计活动手册，包含涂色、字谜等小游戏，有助他们保持头脑活跃。