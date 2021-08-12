分得一半利润逾38万 采购经理收贿监10月

得知公司一年内要买1000辆车，狮城出租公司的采购经理于是串谋友人“捞一笔”，推荐公司从友人新开的两家公司购车，自己则在三个月分得一半利润38万多元，今早因贪污罪名被判坐牢10个月。

被令吐回非法所得38万

除此之外，法官也下令被告将非法所得的38万8266元全数吐出。

被告俞金汉（42岁）面对七项收受贿赂的罪名，指他在2016年3月至6月之间，从王佳杰（32岁）、赖志耀（40岁）以及曾绍荣（40岁）收取了38万8266元贿金。

他承认其中三项罪名，余项交由法官考虑后被判刑。

庭上揭露，被告案发时是狮城出租公司（Lion City Rental）的采购经理，是公司所有汽车采购的总负责人。

公司当时有意开拓市场，成为市场上最大的出租车公司，并设下一年内购买1000辆汽车的目标。被告得知后，想要从中获利，在2015年中找上了友人王佳杰，要他从其他汽车销售商购买汽车，然后转卖给狮城出租公司牟利。

被告要王佳杰将一半的利润交出来作为“回扣”，王佳杰答应，并且将他父亲的公司D&M Capital改成一家汽车贸易商。

为了掩人耳目，两人找了赖志耀和曾绍荣，要他们开另一间公司Aiden Solutions参与计划。被告在2015年尾将两家公司推荐给狮城出租公司后，两家公司向狮城出租公司售出了数百辆汽车。（人名译音）

控方指他分最多最贪心 刑罚须比其他同谋更重

控方指被告是主谋，而且分得最多最贪心，刑罚必须比其他同谋更重。

主控官认为，被告是整起案件的主谋，背弃了公司对他的信任，而且非常贪心，获取最多的利润，必须接受比其他人更严厉的惩罚。

主控官指出，同伙王佳杰日前认罪后被判坐牢六个月，而他只获得12万多元，被告所获得的金额是他的三倍，请求法官判他坐牢10个月。