鱼汤老板祸不单行 疫前拥八摊四关一烧毁

疫情期间祸不单行，原有八个鱼汤摊位关剩下四个，如今又烧掉一个，还在营业的三摊生意又猛跌了70%，在巴刹经营的鱼摊，也因渔港暴发感染群而关闭好一阵，鱼汤摊主声称损失惨重。

淡滨尼81街第823A座底层咖啡店上周六（7日）下午2时许发生火患，咖啡店内的鱼汤摊位不知何故起火，火势迅速蔓延，把咖啡店烧成一片废墟。

当时，数名公众在民防赶到前尝试用水管灭火，无奈火势太大完全无计可施。直到消防员到场后戴上防护面罩，拉起四支水管进入火场才将火势扑灭，所幸无人在火患中受伤。

失火鱼汤摊的老板洪胜杰接受《联合晚报》访问时说，他三年前在淡滨尼圆环巴刹开设第一个鱼汤摊位，接着拓展生意，前后一共在淡滨尼和乌美一带开了八个鱼汤摊位。

但在疫情期间，多次禁止堂食和限制堂食人数的情况下，洪胜杰的鱼汤摊位生意大受打击，每个月都入不敷出。

洪胜杰说，疫情前一个摊位一天的营业额可达到一两千元不等，疫情期间，营业额最惨淡时，一天只有400元，连材料费、员工薪水和租金都不够支付。

“本来以为接下来逐步开放堂食后，生意可以渐渐有所起色，怎料又遇上渔港感染群暴发，我原本在巴刹的鱼摊也受到影响。”

生意猛跌70%

洪胜杰感叹说，疫情期间生意已经猛跌了70%，为了减少亏损，他关了四个摊位，万万没想到咖啡店的摊位也突然失火烧掉了，如今也不知道什么时候能重开营业。

“摊位使用的大汤锅一个要4000元，加上收银机里有三天的销售额现金来不及拿走，损失估计三万多元。”

完整报道，请翻阅2021年8月12日的《联合晚报》。